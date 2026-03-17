Κάλλας: Αναγκαία η εξεύρεση διπλωματικής λύσης για να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ

Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, Κάγια Κάλλας, τόνισε σήμερα (17/3) την ανάγκη να βρεθούν διπλωματικές λύσεις προκειμένου να παραμείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ.

Πιο αναλυτικά, η ανωτέρω δήλωση έρχεται εν μέσω εκκλήσεων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τους συμμάχους να στείλουν πολεμικά πλοία στην περιοχή, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση πλοίων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στο Ιράν.

Παράλληλα, η Κάλλας εξήγησε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην συμμετάσχει στρατιωτικά στο αίτημα του Αμερικανού προέδρου.

«Κανείς δεν είναι διατεθειμένος να θέσει σε κίνδυνο τον πληθυσμό που ζει κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Πρέπει να βρούμε διπλωματικούς τρόπους για να διατηρήσουμε τα Στενά ανοικτά, ώστε να αποφύγουμε επισιτιστική κρίση, έλλειψη λιπασμάτων, αλλά και ενεργειακή κρίση», δήλωσε η Κάλλας σε συνέντευξή της στο Reuters.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει σκληρή κριτική προς τους συμμάχους και εταίρους των ΗΠΑ για την έλλειψη υποστήριξης στον πόλεμο, κατηγορώντας χώρες οι οποίες, όπως υποστηρίζει, επί δεκαετίες επωφελήθηκαν από την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών.