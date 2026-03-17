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Γερμανία – Δημοσκόπηση: Προβάδισμα Μερτς με 27% – Ανεβαίνουν οι Πράσινοι, σταθερή η Ακροδεξιά
Ειδήσεις
17:17 - 17 Μαρ 2026

Γερμανία – Δημοσκόπηση: Προβάδισμα Μερτς με 27% – Ανεβαίνουν οι Πράσινοι, σταθερή η Ακροδεξιά

Reporter.gr Newsroom
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Δημοσκόπηση της Forsa καταγράφει στην πρώτη θέση τη Χριστιανική Ένωση υπό τον Φρίντριχ Μερτς, με προβάδισμα τεσσάρων μονάδων έναντι της ακροδεξιάς AfD. Την ίδια ώρα, σημαντική ενίσχυση εμφανίζουν οι Πράσινοι, ενώ νέες πιέσεις δέχεται το SPD.

Συγκεκριμένα, η Χριστιανική Ένωση συγκεντρώνει 27% (+1), η AfD 23% (-1), ενώ οι Πράσινοι ανεβαίνουν στο 15% (+3). Οι Σοσιαλδημοκράτες υποχωρούν στο 12% (-2), με την Die Linke να παραμένει σταθερή στο 11%.

Οι Χριστιανοδημοκράτες φαίνεται να διατηρούν τα ποσοστά τους, καθώς μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα για την κυβέρνηση Μερτς, καταγράφονται ενδείξεις σταδιακής σταθεροποίησης. Η ήπια πτώση της AfD αποδίδεται εν μέρει στο γεγονός ότι, παρά την ισχυρή επίδοσή της στις εκλογές στο κρατίδιο της Βάδη-Βυρτεμβέργη, δεν κατάφερε να υπερβεί το όριο του 20%. Παράλληλα το κόμμα πλανάται από σκάνδαλο ρουσφετιών.

Αντίθετα, η άνοδος των Πρασίνων συνδέεται με την επικράτησή τους στο συγκεκριμένο κρατίδιο, ενισχύοντας τη δυναμική τους σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Την ίδια στιγμή, το SPD, παρά τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση, δυσκολεύεται να πείσει την εκλογική του βάση, ενώ η επιρροή της Αριστεράς παραμένει σταθερή.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/03/2026 - 17:18
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