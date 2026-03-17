Τραμπ: Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να φύγουμε από το Ιράν - Σφοδρή επίθεση στο ΝΑΤΟ, δεν αποκλείει αποχώρηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στο Truth Social, επιτέθηκε στο ΝΑΤΟ και τους συμμάχους των ΗΠΑ, επειδή αρνούνται να συμμετάσχουν σε πολυεθνική στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ.

Σε μία οργισμένη ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερωθεί από τους περισσότερους από τους «Συμμάχους» μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν θέλουν να εμπλακούν στη στρατιωτική μας επιχείρηση κατά του Τρομοκρατικού Καθεστώτος του Ιράν στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι σχεδόν κάθε χώρα συμφώνησε πλήρως με τις ενέργειές μας και με το γεγονός ότι το Ιράν δεν μπορεί, με κανέναν τρόπο, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Δεν εκπλήσσομαι από αυτή τη στάση, διότι πάντα θεωρούσα το ΝΑΤΟ, όπου ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για να προστατεύουμε αυτές τις χώρες, ως κάτι μονόπλευρο: εμείς θα τους προστατεύουμε, αλλά αυτοί δεν κάνουν τίποτα για εμάς, ιδιαίτερα σε μια στιγμή ανάγκης.

Ευτυχώς, έχουμε ισοπεδώσει τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν — το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, η αντιαεροπορική τους άμυνα και τα ραντάρ τους έχουν εξαφανιστεί, και ίσως το πιο σημαντικό, οι ηγέτες τους, σχεδόν σε κάθε επίπεδο, έχουν εξαφανιστεί, ώστε να μην απειλήσουν ποτέ ξανά εμάς, τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή ή τον κόσμο!

Λόγω της στρατιωτικής μας επιτυχίας, πλέον δεν «χρειαζόμαστε» ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ — ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΑΝ! Ομοίως, ούτε της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας ή της Νότιας Κορέας.

Στην πραγματικότητα, μιλώντας ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της μακράν πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh56kntj8zl5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Λίγη ώρα αργότερα έκανε δηλώσεις για το θέμα στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου επαναλαμβάνοντας τα παραπάνω.

«Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια», είπε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας, πάντως, ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφωνούν με την απόφασή του να επιτεθεί στο Ιράν και να εξαλείψει την πυρηνική απειλή.

Πρόσθεσε βέβαια πως το ΝΑΤΟ έκανε «ένα ανόητο λάθος». «Δεν τους χρειαζόμαστε, αλλά θα έπρεπε να ήταν εκεί», σημείωσε.

Η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, τόνισε ακόμα ο Τραμπ, είναι «σίγουρα κάτι που πρέπει να σκεφτούμε».

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχόλια του Μακρόν ότι η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει σε μια ομάδα εργασίας στο Ορμούζ μέχρι να τελειώσουν οι εχθροπραξίες, ο Τραμπ σχολίασε υποτιμητικά πως έτσι κι αλλιώς ο Γάλλος πρόεδρος θα αποχωρήσει σύντομα από το αξίωμά του.

«Δεν είμαστε έτοιμοι να φύγουμε ακόμα»

Ερωτηθείς στη συνέχεια αν έχει ένα σχέδιο «για την επόμενη μέρα» στο Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι αν έφευγαν τώρα οι αμερικανικές δυνάμεις, το καθεστώς θα χρειαζόταν «10 χρόνια για να ανοικοδομηθεί».

«Αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να φύγουμε ακόμα. Θα φύγουμε στο εγγύς μέλλον, θα φύγουμε σχεδόν στο πολύ εγγύς μέλλον», είπε ο Τραμπ.

Επανέλαβε επίσης το επιχείρημά του ότι οι ΗΠΑ είχαν «μεγάλη υποστήριξη» από άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή, αλλά «ουσιαστικά καμία υποστήριξη» από το ΝΑΤΟ.

Σχετικά με τη σχέση του με τον Στάρμερ, ο Τραμπ λέει ότι δεν ήταν υποστηρικτικός: Ήταν πρόθυμος να στείλει δύο αεροπλανοφόρα «αφού κερδίσαμε» όταν δεν υπήρχε απειλή για αυτούς.

«Νομίζω ότι είναι ένας καλός άνθρωπος, αλλά είμαι απογοητευμένος», κατέληξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.