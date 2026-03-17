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Ο Λαριτζανί (το «νο 2» του ιρανικού καθεστώτος) είναι νεκρός, λέει το Ισραήλ - Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη
Ειδήσεις
11:39 - 17 Μαρ 2026

Ο Λαριτζανί (το «νο 2» του ιρανικού καθεστώτος) είναι νεκρός, λέει το Ισραήλ - Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Iσραελ Κατζ ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης (17/3) ότι ο αρχηγός ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, είναι νεκρός.  

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πλήγμα, αφού ο Λαριτζανί ουσιαστικά κυβερνούσε το Ιράν μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Γι' αυτό και ο υπουργός Άμυνας του Ιράν ανακοίνωσε χαρακτηριστικά πως «σκοτώσαμε τον νο.2 του Ιράν».

Από την Τεχεράνη, βέβαια, δεν έχει έρθει ακόμη κάποια επίσημη ανακοίνωση. Αντιθέτως, μέσω του λογαριασμού του Λαριτζανί στο Telegram μεταδόθηκε ότι «σε λίγα λεπτά» θα δημοσιευθεί μήνυμά του.

Πράγματι, λίγο αργότερα ανέβηκε χειρόγραφό μήνυμά του στον επίσημο λογαριασμό του Λαριτζανί στο X, με το οποίο αποτίει φόρο τιμής στους νεκρούς του πολεμικού Ναυτικού του Ιράν.

{https://x.com/alilarijani_ir/status/2033840853370683829}

«Με την ευκαιρία της τελετής κηδείας των γενναίων μαρτύρων του Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν: Η μνήμη τους θα παραμείνει για πάντα στην καρδιά του ιρανικού έθνους και αυτά τα μαρτύρια θα ενισχύσουν τα θεμέλια του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τα επόμενα χρόνια εντός της δομής των ενόπλων δυνάμεων. Ικετεύω τον Παντοδύναμο Θεό να απονείμει τις υψηλότερες τιμές σε αυτούς τους αγαπητούς μάρτυρες» , γράφει το μήνυμα του Λαριτζανί.

Παρ’ όλα αυτά, ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, φάνηκε να επιβεβαιώνει νωρίτερα σήμερα το πλήγμα με στόχο το «νο 2» του ιρανικού καθεστώτος.

Κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης το πρωί, ο Ζαμίρ διεμήνυσε ότι «καταγράφηκαν επίσης σημαντικά προληπτικά επιτεύγματα εξάλειψης κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δυνατότητα να επηρεάσουν τα επιτεύγματα της εκστρατείας και τις αποστολές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων», σε μια προφανή αναφορά στην επίθεση που στόχευε τον Λαριτζανί.

«Αυτό έρχεται να προστεθεί στις εξολοθρεύσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν εναντίον εξωτερικών στοιχείων, που συνδέονται επίσης με την παλαιστινιακή ‘’αρένα’’ », τόνισε ο Ζαμίρ, αναφερόμενος στους αξιωματούχους της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Σημείωσε, δε, ότι οι «ανώτεροι πράκτορες που εμπλέκονται σε τρομοκρατική δραστηριότητα από τη Γάζα και από την Ιουδαία και τη Σαμάρεια (Δυτική Όχθη)» κρύβονταν σε ένα ασφαλές σπίτι στην Τεχεράνη όταν δέχτηκαν το χτύπημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh4ycga9sy5t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 17/03/2026 - 12:14
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