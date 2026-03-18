Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Ιρανικά αντίποινα μετά τη δολοφονία Λαριτζανί

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται δραματικά, καθώς το Ιράν τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/3) τις επιθέσεις του κατά αμερικανικών στόχων στην περιοχή και κατά του Ισραήλ, σε μια φαινομενική πράξη αντιποίνων για τη δολοφονία του επικεφαλής ασφαλείας της χώρας, Αλί Λαριτζανί, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η σύγκρουση, που διαρκεί ήδη εβδομάδες, δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης.

Σύμφωνα με μετάδοση του CNBC, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι πύραυλοί τους έπληξαν περισσότερους από 100 στρατιωτικούς και ασφαλείας στόχους στο εσωτερικό του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τα πλήγματα «εκδίκηση» για τη δολοφονία του Λαριτζανί, του γιου του και στενών συνεργατών του. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατό τους, μαζί με μέλη της φρουράς του.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι η λειτουργία του ιρανικού κράτους δεν εξαρτάται από ένα μόνο πρόσωπο: «Η παρουσία ή η απουσία ενός ατόμου δεν επηρεάζει αυτή τη δομή», δήλωσε.

Δύο νεκροί στο Ισραήλ, χτυπήθηκε η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Το Ιράν εξαπέλυσε συνδυασμένες επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Τελ Αβίβ και σε άλλες περιοχές του κεντρικού Ισραήλ. Σύμφωνα με ισραηλινές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στο Τελ Αβίβ από πυραυλικό πλήγμα.

Παράλληλα, ιρανικά εκρηκτικά drones στόχευσαν την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, προκαλώντας συναγερμό, ενώ έκρηξη ακούστηκε κοντά στο διπλωματικό συγκρότημα. Σε ξεχωριστό περιστατικό, πύραυλος έπληξε περιοχή κοντά σε αυστραλιανή αεροπορική βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Οι επιθέσεις αυτές ακολούθησαν ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα την Τρίτη, κατά τα οποία σκοτώθηκαν ο Λαριτζανί και ο Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, επικεφαλής ισχυρής φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής.

Η σύγκρουση έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Εκρήξεις αναφέρθηκαν ακόμη και στη Ντόχα του Κατάρ.

Περιμένοντας τους Χούθι

Αναλυτές της BMI (Fitch Solutions) προειδοποιούν για «χαοτική κλιμάκωση», εκτιμώντας ότι το Ιράν ενδέχεται να ενεργοποιήσει και τους Χούθι της Υεμένης για να αυξήσει την πίεση προς τις ΗΠΑ, σε περίπτωση που περιοριστούν οι δυνατότητες άμεσων επιθέσεων.

Τα πλήγματα έχουν επεκταθεί και σε οικονομικούς στόχους: αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις έπληξαν τραπεζικές υποδομές του Ιράν, όπως το κέντρο ψηφιακής ασφάλειας της Sepah Bank, μετά από κυβερνοεπιθέσεις που στόχευσαν και την Melli Bank.

Την ίδια ώρα, το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, έναν κρίσιμο διάδρομο από τον οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, προκαλώντας άνοδο στις τιμές ενέργειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε χωρίς επιτυχία να εξασφαλίσει διεθνή στρατιωτική υποστήριξη για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας.

Νεκροί και τραυματίες στο Λίβανο μετά από ισραηλινά πυρά

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι δύο επιθέσεις από ισραηλινές δυνάμεις στο κέντρο της Βηρυτού, που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης, έχουν προκαλέσει τουλάχιστον έξι θανάτους και 24 τραυματισμούς. Το υπουργείο διευκρίνισε ότι τα στοιχεία αυτά είναι προσωρινά.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι έχουν ανακτηθεί ανθρώπινα λείψανα από τις περιοχές που δέχθηκαν πλήγματα και ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων θα πραγματοποιηθεί μέσω γενετικών εξετάσεων (DNA).

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