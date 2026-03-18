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Λευκός Οίκος: Αναβάλλεται η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο - Η Κίνα συμφωνεί για νέα ημερομηνία
Ειδήσεις
18:46 - 18 Μαρ 2026

Λευκός Οίκος: Αναβάλλεται η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο - Η Κίνα συμφωνεί για νέα ημερομηνία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τετάρτη (18/3) ότι η επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Πεκίνο, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί σε δύο εβδομάδες, αναβάλλεται κατόπιν συμφωνίας με την Κίνα.

Πιο συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος Καρολίν Λέβιτ ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται για να οριστεί μια νέα ημερομηνία για το ταξίδι το συντομότερο δυνατό.

Ο Τραμπ, επικαλούμενος τις υποχρεώσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε την Τρίτη (17/3) ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει το ταξίδι στην Ασία σε «περίπου πέντε ή έξι εβδομάδες», χωρίς να προσδιορίσει ακριβή ημερομηνία.

Από την πλευρά της, η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσιγκτον τόνισε ότι «η διπλωματία των αρχηγών κρατών διαδραματίζει αναντικατάστατο ρόλο στην παροχή στρατηγικής καθοδήγησης στις διμερείς σχέσεις». Η Κίνα πρόσθεσε ότι «οι σχέσεις με τις ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συντονίζονται σχετικά με την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Πεκίνο».

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