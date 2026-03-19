Χριστοδουλίδης: Πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο δρόμο για να περιοριστεί η ένταση

Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να προωθήσει μια πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους εταίρους. Όπως εξήγησε, αυτή είναι η προσδοκία των ηγετών της περιοχής.

«Ως κράτος μέλος σε στενή επαφή με όλες τις χώρες της περιοχής, ιδίως με τις χώρες του Κόλπου, μπορώ να πω ότι περιμένουν ένα σαφές μήνυμα. Δεν αναμένω να ανακοινώσουμε σήμερα κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά η άμεση δραστηριοποίηση και το ενδιαφέρον μας είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο δρόμο για να περιοριστεί η ένταση. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που πρέπει να στείλουμε», σημείωσε ο Κύπριος πρόεδρος, υπενθυμίζοντας ότι η Κύπρος προεδρεύει της ΕΕ το τρέχον εξάμηνο.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη αποστολή ευρωπαϊκών πλοίων στην Κύπρο, ο κ. Χριστοδουλίδης διευκρίνισε ότι η Κύπρος παραμένει ασφαλής και ότι η ζωή στο νησί συνεχίζεται κανονικά. «Δεν είμαστε στην πρώτη γραμμή και δεν εμπλεκόμαστε σε καμία κρίση. Είχαμε μόνο ένα περιστατικό σε βρετανική βάση, αλλά η Κύπρος δεν δέχθηκε ποτέ επίθεση. Μετά το συμβάν, επικοινώνησα με πολλούς συναδέλφους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η αντίδρασή τους ήταν ιδιαίτερα θετική», σημείωσε.

Ο πρόεδρος εξήγησε ότι χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία αντέδρασαν άμεσα προσφέροντας υποστήριξη, χωρίς να ζητηθεί από την Κύπρο εμπλοκή στον πόλεμο. «Αυτό ήταν σημαντικό για να αισθανθούν ασφαλείς οι Κύπριοι πολίτες», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ, που αφορά την αμοιβαία αμυντική συνδρομή, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι δεν ενεργοποιήθηκε, καθώς η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε πόλεμο. Ωστόσο, η άμεση αντίδραση των κρατών μελών απέδειξε τη σημασία του άρθρου αυτού. «Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της Κύπρου για να είμαστε έτοιμοι, ως Ένωση, να αντιδράσουμε άμεσα σε περίπτωση που μια χώρα μέλος το ενεργοποιήσει», εξήγησε.

Ο Κύπριος πρόεδρος εξέφρασε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς την Ιταλία και την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η οποία επικοινώνησε αμέσως για να πληροφορηθεί την κατάσταση και να προσφέρει στήριξη. «Η Κύπρος είναι κράτος μέλος της ΕΕ, αλλά και μέρος της διευρυμένης Μέσης Ανατολής. Είναι θετικό να βλέπουμε την ΕΕ να δραστηριοποιείται περισσότερο στην περιοχή, όπως υποστηρίζουμε εδώ και χρόνια», τόνισε.

Σε σχέση με την ένταξη στο ΝΑΤΟ, ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η Κύπρος αισθάνεται ασφαλής ως μέλος μιας ισχυρής ευρωπαϊκής οικογένειας και μέσω στρατηγικών συνεργασιών με χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Τουρκία δεν θα επέτρεπε ποτέ την ένταξη της Κύπρου, αλλά τα γεγονότα απέδειξαν ότι η ευρωπαϊκή αυτονομία είναι δυνατή.

Όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι «δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία». Η Κύπρος επιδιώκει καλές σχέσεις με όλους τους γείτονές της και σχεδιάζει να καλέσει τον Ταγίπ Ερντογάν στην άτυπη ευρωπαϊκή σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 23-24 Απριλίου. Η συνάντηση θα περιλαμβάνει δέκα ηγέτες της περιοχής για να συζητήσουν τη συνεργασία με την ΕΕ και να παρουσιάσουν συγκεκριμένα σχέδια στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο. Ο Κύπριος πρόεδρος τόνισε ότι προτιμά μια Τουρκία πιο κοντά στην ΕΕ, καθώς αυτό θα σήμαινε αποδοχή των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών.