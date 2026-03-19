ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χριστοδουλίδης: Πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο δρόμο για να περιοριστεί η ένταση
Ειδήσεις
13:05 - 19 Μαρ 2026

Χριστοδουλίδης: Πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο δρόμο για να περιοριστεί η ένταση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να προωθήσει μια πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους εταίρους. Όπως εξήγησε, αυτή είναι η προσδοκία των ηγετών της περιοχής.

«Ως κράτος μέλος σε στενή επαφή με όλες τις χώρες της περιοχής, ιδίως με τις χώρες του Κόλπου, μπορώ να πω ότι περιμένουν ένα σαφές μήνυμα. Δεν αναμένω να ανακοινώσουμε σήμερα κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά η άμεση δραστηριοποίηση και το ενδιαφέρον μας είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο δρόμο για να περιοριστεί η ένταση. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που πρέπει να στείλουμε», σημείωσε ο Κύπριος πρόεδρος, υπενθυμίζοντας ότι η Κύπρος προεδρεύει της ΕΕ το τρέχον εξάμηνο.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη αποστολή ευρωπαϊκών πλοίων στην Κύπρο, ο κ. Χριστοδουλίδης διευκρίνισε ότι η Κύπρος παραμένει ασφαλής και ότι η ζωή στο νησί συνεχίζεται κανονικά. «Δεν είμαστε στην πρώτη γραμμή και δεν εμπλεκόμαστε σε καμία κρίση. Είχαμε μόνο ένα περιστατικό σε βρετανική βάση, αλλά η Κύπρος δεν δέχθηκε ποτέ επίθεση. Μετά το συμβάν, επικοινώνησα με πολλούς συναδέλφους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η αντίδρασή τους ήταν ιδιαίτερα θετική», σημείωσε.

Ο πρόεδρος εξήγησε ότι χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία αντέδρασαν άμεσα προσφέροντας υποστήριξη, χωρίς να ζητηθεί από την Κύπρο εμπλοκή στον πόλεμο. «Αυτό ήταν σημαντικό για να αισθανθούν ασφαλείς οι Κύπριοι πολίτες», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ, που αφορά την αμοιβαία αμυντική συνδρομή, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι δεν ενεργοποιήθηκε, καθώς η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε πόλεμο. Ωστόσο, η άμεση αντίδραση των κρατών μελών απέδειξε τη σημασία του άρθρου αυτού. «Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της Κύπρου για να είμαστε έτοιμοι, ως Ένωση, να αντιδράσουμε άμεσα σε περίπτωση που μια χώρα μέλος το ενεργοποιήσει», εξήγησε.

Ο Κύπριος πρόεδρος εξέφρασε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς την Ιταλία και την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η οποία επικοινώνησε αμέσως για να πληροφορηθεί την κατάσταση και να προσφέρει στήριξη. «Η Κύπρος είναι κράτος μέλος της ΕΕ, αλλά και μέρος της διευρυμένης Μέσης Ανατολής. Είναι θετικό να βλέπουμε την ΕΕ να δραστηριοποιείται περισσότερο στην περιοχή, όπως υποστηρίζουμε εδώ και χρόνια», τόνισε.

Σε σχέση με την ένταξη στο ΝΑΤΟ, ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η Κύπρος αισθάνεται ασφαλής ως μέλος μιας ισχυρής ευρωπαϊκής οικογένειας και μέσω στρατηγικών συνεργασιών με χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Τουρκία δεν θα επέτρεπε ποτέ την ένταξη της Κύπρου, αλλά τα γεγονότα απέδειξαν ότι η ευρωπαϊκή αυτονομία είναι δυνατή.

Όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι «δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία». Η Κύπρος επιδιώκει καλές σχέσεις με όλους τους γείτονές της και σχεδιάζει να καλέσει τον Ταγίπ Ερντογάν στην άτυπη ευρωπαϊκή σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 23-24 Απριλίου. Η συνάντηση θα περιλαμβάνει δέκα ηγέτες της περιοχής για να συζητήσουν τη συνεργασία με την ΕΕ και να παρουσιάσουν συγκεκριμένα σχέδια στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο. Ο Κύπριος πρόεδρος τόνισε ότι προτιμά μια Τουρκία πιο κοντά στην ΕΕ, καθώς αυτό θα σήμαινε αποδοχή των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Αθήνα φιλοξένησε τον ευρωπαϊκό διάλογο για την Ενεργειακή Φτώχεια
Αυτοδιοίκηση

Η Αθήνα φιλοξένησε τον ευρωπαϊκό διάλογο για την Ενεργειακή Φτώχεια

Οι άκυρες βεβαιότητες
Ανεμοδείκτης

Οι άκυρες βεβαιότητες

Ανδρουλάκης: Η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ειρήνευσης - Να μη συμπεριφέρονται κάποιοι ως υποτελείς του Τραμπ
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ειρήνευσης - Να μη συμπεριφέρονται κάποιοι ως υποτελείς του Τραμπ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πετρέλαιο: Πρωτοφανής «βουτιά» του Brent κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, κοντά στα $76
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Πρωτοφανής «βουτιά» του Brent κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, κοντά στα $76

Οι Ιρανοί διπλωμάτες συμβουλεύονται ψυχολόγους και το «The Art of the Deal» για να... καταλάβουν τον Τραμπ
Ειδήσεις

Οι Ιρανοί διπλωμάτες συμβουλεύονται ψυχολόγους και το «The Art of the Deal» για να... καταλάβουν τον Τραμπ

Η Γερουσία καλεί τον Τραμπ να τερματίσει τις εχθροπραξίες με το Ιράν
Ειδήσεις

Η Γερουσία καλεί τον Τραμπ να τερματίσει τις εχθροπραξίες με το Ιράν

Ο Τραμπ σε πορεία σύγκρουσης με τους Ρεπουμπλικανούς της Γερουσίας, λόγω Ιράν
Ειδήσεις

Ο Τραμπ σε πορεία σύγκρουσης με τους Ρεπουμπλικανούς της Γερουσίας, λόγω Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
24/06/2026 - 12:40

Ο «μάγος» γύρισε: Ο Ροναλντίνιο ξανά στα γήπεδα μετά από 11 χρόνια

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/06/2026 - 12:38

Λαγοκέφαλοι μετανάστες

Εμπορεύματα
24/06/2026 - 12:35

Πετρέλαιο: Πρωτοφανής «βουτιά» του Brent κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, κοντά στα $76

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 12:20

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Νέα εποχή για την έρευνα και την καινοτομία με το νέο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Πάτρα

Magazino
24/06/2026 - 11:50

Δώδεκα δωρεάν συναυλίες με αγαπημένους καλλιτέχνες στη Θεσσαλία - Το πρόγραμμα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:45

Μπρατάκος: Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να γίνει υπόθεση και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Ειδήσεις
24/06/2026 - 11:42

Γαλλία: Χωρίς ρεύμα 68.000 νοικοκυριά λόγω καύσωνα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:32

6 ελληνικές και κυπριακές εταιρείες στη Διεθνή Έκθεση Συστημάτων Πυρασφάλειας, Ασφάλειας και Προστασίας, INTERSCHUTZ 2026

Ειδήσεις
24/06/2026 - 11:31

Γερμανία: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα – Πιο αισιόδοξες οι επιχειρήσεις τον Ιούνιο

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
24/06/2026 - 11:31

Μεταναστευτική πολιτική: Μουντιάλ vs πραγματικότητα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:17

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Rheinmetall

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:11

ICEYE: Ένας χρόνος λειτουργίας των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα – Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία

Αναλύσεις
24/06/2026 - 11:11

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 10:54

Sell-off στις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες μετά τις πληροφορίες για τις φρεγάτες F126

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
24/06/2026 - 10:47

Η Eurobank τιμήθηκε με το πρώτο Σήμα Διαφορετικότητας από το Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:41

Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας - Σπεσιαλίστας στις απευθείας εκτελέσεις φάουλ

Αναλύσεις
24/06/2026 - 10:39

XA: Λελογισμένη διόρθωση σε συνέχεια του τεχνολογικού sell-off 

Πολιτική
24/06/2026 - 10:32

Ο Σκανδάμης εξηγεί γιατί άφησε το ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα, εν μία νυκτί

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:31

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν 22 δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούλιο

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:26

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:20

Το Κίεβο ανεβάζει το κόστος για τη Μόσχα – Μπαίνει ο πόλεμος στην τελική ευθεία;

Τεχνολογία
24/06/2026 - 10:20

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» ανάμεσα στους κορυφαίους υπερυπολογιστές παγκοσμίως

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:18

Κρήτη: Διάσωση 83 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Πολιτική
24/06/2026 - 10:17

Τροπολογίες ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις, θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και αναβάθμιση του εξωδικαστικού

Πολιτική
24/06/2026 - 10:14

Αβραμόπουλος: Είναι μία μπούρδα όλη η ιστορία – Δεν θα απολογηθώ

Ακίνητα
24/06/2026 - 10:11

Στην Ελλάδα 1 στα 3 σπίτια (34,5%) παραμένει κλειστό: Πέντε «κλειδιά» για να ανοίξουν και να πέσουν οι τιμές

Σχόλια Αγοράς
24/06/2026 - 09:46

Οι... άμυνες του ΧΑ απέναντι στο τεχνολογικό sell off - Σύμμαχος οι θετικές ειδήσεις

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 09:44

Νέο κεφάλαιο για τη Mapei Hellas με επενδυτικό πρόγραμμα €25 εκατ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24/06/2026 - 09:34

Metlen: Άμυνα και Γάλλιο «εκτοξεύουν» τις προοπτικές κερδοφορίας – Νέοι πυλώνες ανάπτυξης με ισχυρή δυναμική

Πολιτική
24/06/2026 - 09:25

Άρχισαν τα όργανα στο κόμμα Καρυστιανού – Αποχώρησε ο Βασίλης Κοκοτσάκης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ