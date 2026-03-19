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ΕΕ: Καμία διάθεση για πόλεμο – Ανησυχία για ενέργεια και οικονομία
Ειδήσεις
16:16 - 19 Μαρ 2026

ΕΕ: Καμία διάθεση για πόλεμο – Ανησυχία για ενέργεια και οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Οι ηγέτες της ΕΕ που συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ: δεν θα παρασυρθούν σε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι Ευρωπαίοι «δεν θα επιτρέψουν να εκβιαστούν», δήλωσε ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Σότκερ, αναφερόμενος στο αμερικανικό αίτημα για συνδρομή στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

Καθώς έφταναν στη σύνοδο, οι ηγέτες ενέτειναν την κριτική τους για τον πόλεμο του Τραμπ με το Ιράν. «Τα κράτη-μέλη δεν έχουν καμία διάθεση να συμμετάσχουν σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλλας.

«Δεν θέλαμε αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ. «Δεν υπάρχει επαρκής σχεδιασμός για τον πόλεμο, ούτε φαίνεται να υπάρχει στρατηγική εξόδου».

Παρά την αντίδραση σε αυτό που ο Σλοβένος ηγέτης Ρόμπερτ Γκόλοπ χαρακτήρισε «ανούσιο πόλεμο», οι ηγέτες της ΕΕ ανησυχούν για τις πιθανές επιπτώσεις, από τη μετανάστευση έως την ενέργεια.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τη συζήτηση κυριαρχεί και η χθεσινοβραδινή επίθεση στη μεγαλύτερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, που έχει εκτινάξει τις τιμές της ενέργειας.

Τα συμβόλαια αναφοράς για το φυσικό αέριο αυξήθηκαν έως και 35% σήμερα, ενώ το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 117 δολάρια το βαρέλι.

Παρότι οι τιμές ενέργειας στην Ευρώπη δεν έχουν φτάσει τα επίπεδα του 2022 μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι Βρυξέλλες αναζητούν επειγόντως βραχυπρόθεσμες λύσεις.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen παρουσίασε ορισμένες επιλογές σε επιστολή της προς τους ηγέτες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπως παρεμβάσεις στο δίκτυο και εξέταση της φορολογίας.

Ωστόσο, η συζήτηση για το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS), τον ακρογωνιαίο λίθο της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, αναμένεται να κυριαρχήσει στη σημερινή συνεδρίαση.

Αρκετοί ηγέτες πήραν θέση ενόψει της προγραμματισμένης αναθεώρησης του ETS τον Ιούλιο. Ο Φινλανδός πρωθυπουργός Petteri Orpo κάλεσε την ΕΕ να συνεχίσει την απανθρακοποίηση, επισημαίνοντας ότι η χώρα του έχει ήδη επενδύσει δισεκατομμύρια στην καθαρή ενέργεια. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το ETS πρέπει να διατηρηθεί. Η Λετονία, μαζί με άλλες χώρες όπως η Πολωνία και η Ιταλία, ζητά μεγαλύτερη «ευελιξία» στο σύστημα, επικαλούμενη τις υψηλές τιμές ενέργειας, ιδίως στο ντίζελ.

Παράλληλα, οι ηγέτες ανησυχούν και για τον αντίκτυπο που θα έχουν τα εθνικά μέτρα στήριξης των τιμών ενέργειας στα δημόσια οικονομικά, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ να αναμένεται να συμμετάσχει αργότερα στη συνεδρίαση.

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