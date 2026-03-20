Βιλρουά: «Δεν υπάρχει ύφεση» - Στο επίκεντρο η μάχη κατά του πληθωρισμού

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν εκτιμά ότι η ευρωζώνη θα εισέλθει σε ύφεση, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλρουά ντε Γκαλό, ο οποίος μίλησε στον ιστότοπο Boursorama.

Όπως ανέφερε, η ΕΚΤ παρουσίασε πρόσφατα τρία βασικά σενάρια για την πορεία της οικονομίας, καθώς και ένα τέταρτο πιο αισιόδοξο. Σε κανένα από αυτά, όπως τόνισε, δεν προβλέπεται ύφεση, ακόμη και υπό το ενδεχόμενο οι τιμές του πετρελαίου να παραμείνουν σταθερά πάνω από τα 120 δολάρια.

Απαντώντας σε συζητήσεις περί στασιμοπληθωρισμού, ο Βιλρουά ξεκαθάρισε ότι δεν συντρέχει τέτοιος κίνδυνος, απορρίπτοντας το σενάριο συνδυασμού οικονομικής στασιμότητας και επίμονου πληθωρισμού.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ενέργεια αποτελεί μόνο ένα μέρος του συνολικού πληθωρισμού. Ειδικά στη Γαλλία, αντιστοιχεί περίπου στο 9% του δείκτη τιμών καταναλωτή, με τα πετρελαϊκά προϊόντα να καλύπτουν μόλις το 4%, συμπεριλαμβανομένων των τιμών στα καύσιμα.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το κρίσιμο ζητούμενο είναι να αποτραπεί η μετάδοση των αυξήσεων στην ενέργεια στο σύνολο της οικονομίας και της κατανάλωσης.

Την ίδια ώρα, η ΕΚΤ διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 2%, παρά τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, επεσήμανε την αυξημένη αβεβαιότητα, προειδοποιώντας για κινδύνους τόσο ενίσχυσης του πληθωρισμού όσο και επιβράδυνσης της ανάπτυξης.

«Το βασικό μήνυμα είναι να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση», κατέληξε ο Βιλρουά ντε Γκαλό, σχολιάζοντας τη στάση της κεντρικής τράπεζας.