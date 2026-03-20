ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βιλρουά: «Δεν υπάρχει ύφεση» - Στο επίκεντρο η μάχη κατά του πληθωρισμού
Ειδήσεις
12:13 - 20 Μαρ 2026

Βιλρουά: «Δεν υπάρχει ύφεση» - Στο επίκεντρο η μάχη κατά του πληθωρισμού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν εκτιμά ότι η ευρωζώνη θα εισέλθει σε ύφεση, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλρουά ντε Γκαλό, ο οποίος μίλησε στον ιστότοπο Boursorama.

Όπως ανέφερε, η ΕΚΤ παρουσίασε πρόσφατα τρία βασικά σενάρια για την πορεία της οικονομίας, καθώς και ένα τέταρτο πιο αισιόδοξο. Σε κανένα από αυτά, όπως τόνισε, δεν προβλέπεται ύφεση, ακόμη και υπό το ενδεχόμενο οι τιμές του πετρελαίου να παραμείνουν σταθερά πάνω από τα 120 δολάρια.

Απαντώντας σε συζητήσεις περί στασιμοπληθωρισμού, ο Βιλρουά ξεκαθάρισε ότι δεν συντρέχει τέτοιος κίνδυνος, απορρίπτοντας το σενάριο συνδυασμού οικονομικής στασιμότητας και επίμονου πληθωρισμού.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ενέργεια αποτελεί μόνο ένα μέρος του συνολικού πληθωρισμού. Ειδικά στη Γαλλία, αντιστοιχεί περίπου στο 9% του δείκτη τιμών καταναλωτή, με τα πετρελαϊκά προϊόντα να καλύπτουν μόλις το 4%, συμπεριλαμβανομένων των τιμών στα καύσιμα.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το κρίσιμο ζητούμενο είναι να αποτραπεί η μετάδοση των αυξήσεων στην ενέργεια στο σύνολο της οικονομίας και της κατανάλωσης.

Την ίδια ώρα, η ΕΚΤ διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 2%, παρά τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, επεσήμανε την αυξημένη αβεβαιότητα, προειδοποιώντας για κινδύνους τόσο ενίσχυσης του πληθωρισμού όσο και επιβράδυνσης της ανάπτυξης.

«Το βασικό μήνυμα είναι να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση», κατέληξε ο Βιλρουά ντε Γκαλό, σχολιάζοντας τη στάση της κεντρικής τράπεζας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βιλερουά: Αιφνιδιαστική αποχώρηση από την Τράπεζα της Γαλλίας – Στα χέρια Μακρόν ο διάδοχος του
Ειδήσεις

Βιλερουά: Αιφνιδιαστική αποχώρηση από την Τράπεζα της Γαλλίας – Στα χέρια Μακρόν ο διάδοχος του

Γαλλία: Ο κεντρικός τραπεζίτης ζητά πιο αυστηρή μείωση ελλείμματος μετά τον συμβιβαστικό προϋπολογισμό
Ειδήσεις

Γαλλία: Ο κεντρικός τραπεζίτης ζητά πιο αυστηρή μείωση ελλείμματος μετά τον συμβιβαστικό προϋπολογισμό

Βιλερουά: Ο πληθωρισμός υπό έλεγχο - Η Γαλλία σε κίνδυνο από τα υπερβολικά ελλείμματα
Ειδήσεις

Βιλερουά: Ο πληθωρισμός υπό έλεγχο - Η Γαλλία σε κίνδυνο από τα υπερβολικά ελλείμματα

Νέες διορθωτικές κινήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Χρηματιστήρια

Νέες διορθωτικές κινήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/06/2026 - 14:10

Σιάμισιης (HELLENiQ ENERGY): Στόχος συγκρίσιμα EBITDA άνω των 1,5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 14:05

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών 2026 - Ξεκινά η διαδικασία του μηχανογραφικού

Ειδήσεις
25/06/2026 - 14:01

Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμικό χτύπημα – Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς

Ειδήσεις
25/06/2026 - 13:57

Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη Λίμνη Αώου κατά τη διάρκεια υδροληψίας - Τρεις τραυματίες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/06/2026 - 13:47

H CrediaBank παρουσιάζει τους inCrediables

Εμπορεύματα
25/06/2026 - 13:42

Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση στις τιμές πετρελαίου - Κάτω από τα $70 το αμερικανικό αργό

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 13:23

Το δημοσκοπικό εύρημα για το οποίο θα πρέπει να ανησυχεί το Μαξίμου

Νομίσματα
25/06/2026 - 13:20

Νέο sell-off στα κρυπτονομίσματα – Πιέσεις σε Bitcoin, Ethereum και XRP

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 13:20

Δυναμική παρουσία της INTRACOM DEFENSE στην Eurosatory 2026

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 13:12

Μπρατάκος για το νέο Χωροταξικό των ΑΠΕ: Σαφές πλαίσιο, χωρίς αναδρομικότητα και διοικητική ακινητοποίηση της αγοράς

Ναυτιλία
25/06/2026 - 13:04

Minoan: Πιστοποιήθηκε από την TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών

Magazino
25/06/2026 - 12:54

ΥΠΑΤΙΑ: Μια θεατρική εμπειρία κάτω από τα άστρα του αττικού ουρανού

Business Facts
25/06/2026 - 12:52

Δύο εβδομάδες τρισεκατομμυριούχος: Το σύντομο «όνειρο» του Έλον Μασκ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/06/2026 - 12:47

Εθνική Τράπεζα: Ο τουρισμός εξελίσσεται σε «εγχώρια εξαγωγική αγορά» για τη βιομηχανία τροφίμων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/06/2026 - 12:36

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 13,8% στις ζωικές μονάδες το 2025

Ειδήσεις
25/06/2026 - 12:33

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 164 νεκροί στον απόηχο των σεισμών - Live εικόνα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/06/2026 - 12:27

ΕΛΣΤΑΤ: Η εικόνα της ελληνικής γεωργίας το 2024 – Λιγότερες εκτάσεις, περισσότερη παραγωγή ελιάς

Υγεία
25/06/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 314 τα Κέντρα Υγείας το 2025 - Το ιατρικό προσωπικό ανά περιφέρεια

Εμπορεύματα
25/06/2026 - 12:09

Κάτω από το «ψυχολογικό όριο» των 4000 δολαρίων ο χρυσός

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/06/2026 - 12:07

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 4,3% στις τιμές υλικών κατασκευής τον Μάιο

Οικονομία
25/06/2026 - 12:02

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Οι μειώσεις ΦΠΑ περνούν στις τιμές και ανακουφίζουν τους καταναλωτές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/06/2026 - 11:55

ΕΥ: Εννέα στους δέκα Έλληνες κυνηγούν τρόπους να μειώσουν το ενεργειακό κόστος

Πολιτική
25/06/2026 - 11:52

Μητσοτάκης: Βασική προϋπόθεση για την εθνική ασφάλεια η διατήρηση της χώρας στην αιχμή της τεχνολογίας

Πολιτική
25/06/2026 - 11:35

Διαμαντοπούλου: Αποστολή του ΠΑΣΟΚ να αποδείξει ότι είναι ο μόνος πόλος ιστορικά απέναντι στη ΝΔ

Ειδήσεις
25/06/2026 - 11:35

Γερμανικές εξαγωγές: Επιστρέφει η αισιοδοξία, αλλά οι επιχειρήσεις κρατούν μικρό καλάθι

Πολιτική
25/06/2026 - 11:13

Η Βουλή των Ελλήνων τίμησε τον μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο σε μια λαμπρή συναυλία

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 11:12

ΣΕΠΕ: Στην ετήσια γενική συνέλευση ο Παπαστεργίου - Στο επίκεντρο ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 11:11

Profile: Νέο βήμα ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πλήρης ενσωμάτωση της Contemi

Χρηματιστήριο
25/06/2026 - 11:08

Alpha Bank: Κατέχει το 69,1% της Alpha Trust

Υγεία
25/06/2026 - 11:04

ΕΣΑμεΑ: Καταλυτική η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ