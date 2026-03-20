Μακρόν: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συνέλαβε τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου

Το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό προχώρησε στην αναχαίτιση και σύλληψη του τάνκερ Deyna, το οποίο θεωρείται μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν την Παρασκευή 20/3.

Το πλοίο, που φέρει σημαία Μοζαμβίκης και είχε αναχωρήσει από το ρωσικό λιμάνι του Μουρμάνσκ, εντοπίστηκε στη δυτική Μεσόγειο υπό τις υποψίες ότι ανήκει στον σκιώδη ρωσικό στόλο, όπως ανέφεραν οι λιμενικές αρχές.

Μετά από έρευνα για πιθανή ψευδή σημαία, οι γαλλικές αρχές επιβεβαίωσαν τις υποψίες τους και ενημέρωσαν την εισαγγελία της Μασσαλίας. Το τάνκερ θα συνοδευτεί σε αγκυροβόλιο και οι έρευνες θα συνεχιστούν για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αυτό είναι το τρίτο τάνκερ που θεωρείται ότι ανήκει στον ρωσικό σκιώδη στόλο και συλλαμβάνεται από τις γαλλικές αρχές, έναν στόλο που επιτρέπει στη Μόσχα να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Βρετανούς συμμάχους, όπως διευκρίνισε η γαλλική λιμενική αρχή της Μεσογείου.