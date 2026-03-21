Ρόμπερτ Μιούλερ: Πέθανε ο πρώην διευθυντής του FBI και ο Τραμπ... χαίρεται

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην διευθυντής του FBI, Ρόμπερτ Μιούλερ, ο οποίος διατέλεσε ειδικός εισαγγελέας στην έρευνα για τη ρωσική παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 2016, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη πολιτική και δικαστική σκηνή των ΗΠΑ.

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από δύο πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, σύμφωνα με το MS Now. Τα ακριβή αίτια δεν έγιναν άμεσα γνωστά, ωστόσο ήταν γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε τη νόσο Πάρκινσον.

Οι έρευνες που σημάδεψαν την καριέρα του

Ο Μιούλερ είχε διατελέσει διευθυντής του FBI από το 2001 έως το 2013, σε μια κρίσιμη περίοδο που περιλάμβανε τις επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου και τη συνολική αναδιοργάνωση των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Το 2017 ορίστηκε ειδικός εισαγγελέας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά την απομάκρυνση του τότε διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αναλαμβάνοντας να διερευνήσει πιθανή ρωσική ανάμειξη στις εκλογές.

Η έρευνα, που διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια, ολοκληρώθηκε το 2019 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία επιχείρησε να επηρεάσει την εκλογική διαδικασία προς όφελος του Τραμπ, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν επαρκή στοιχεία για ποινική συνωμοσία με την προεκλογική του ομάδα.

Ο Μιούλερ παρέμεινε για δεκαετίες μια ιδιαίτερα σεβαστή προσωπικότητα στον χώρο της αμερικανικής Δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, συνδυάζοντας τη θεσμική αυστηρότητα με πολιτική ουδετερότητα.

Τραμπ: «Ωραία, χαίρομαι που πέθανε»

«Ο Ρόμπερτ Μιούλερ πέθανε. Ωραία. Χαίρομαι που πέθανε. Δεν θα μπορεί πλέον να βλάπτει αθώους», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ.