ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποινικοποιεί τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες

Μέσω ανακοίνωσής του σήμερα (22/3), ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση καταγγέλοντάς την για ποινικοποίηση των αντιπολεμικών διαμαρτυριών.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Οι προσαγωγές 19 μελών της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς επειδή άνοιξαν πανό με αντιπολεμικά συνθήματα απέναντι από το Αμερικανό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου (21/3), αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια αυταρχική κυβέρνηση εκτός της κοινωνικής πραγματικότητας.



Δεν είναι δυνατόν να ποινικοποιείται το δικαίωμα στη διαμαρτυρία ενάντια στον πόλεμο, ούτε να αντιμετωπίζεται με καταστολή η απαίτηση να σταματήσει η, ούτως ή άλλως, παράνομη επίθεση των Τραμπ - Νετανιάχου.



Η «πρόθυμη» κυβέρνηση Μητσοτάκη, που έχει δέσει τη χώρα στο άρμα των Τραμπ και Νετανιάχου, συνεχίζει τον αντιδημοκρατικό της κατήφορο για να καταστείλει οποιαδήποτε αντίδραση στις πολιτικές της. Ας μη γελιέται: τέτοιες ενέργειες δεν φοβίζουν κανέναν, δυναμώνουν την αντίσταση και το κίνημα ειρήνης», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.