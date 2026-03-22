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ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποινικοποιεί τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες
Πολιτική
13:39 - 22 Μαρ 2026

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποινικοποιεί τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες

Reporter.gr Newsroom
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Μέσω ανακοίνωσής του σήμερα (22/3), ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση καταγγέλοντάς την για ποινικοποίηση των αντιπολεμικών διαμαρτυριών. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Οι προσαγωγές 19 μελών της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς επειδή άνοιξαν πανό με αντιπολεμικά συνθήματα απέναντι από το Αμερικανό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου (21/3), αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια αυταρχική κυβέρνηση εκτός της κοινωνικής πραγματικότητας.

Δεν είναι δυνατόν να ποινικοποιείται το δικαίωμα στη διαμαρτυρία ενάντια στον πόλεμο, ούτε να αντιμετωπίζεται με καταστολή η απαίτηση να σταματήσει η, ούτως ή άλλως, παράνομη επίθεση των Τραμπ - Νετανιάχου.

Η «πρόθυμη» κυβέρνηση Μητσοτάκη, που έχει δέσει τη χώρα στο άρμα των Τραμπ και Νετανιάχου, συνεχίζει τον αντιδημοκρατικό της κατήφορο για να καταστείλει οποιαδήποτε αντίδραση στις πολιτικές της. Ας μη γελιέται: τέτοιες ενέργειες δεν φοβίζουν κανέναν, δυναμώνουν την αντίσταση και το κίνημα ειρήνης», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

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