ΚΥΣΕΑ: Συνεδριάζει τη Δευτέρα (23/3) με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να συνεδριάσει στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας (23/3/26) το ΚΥΣΕΑ, στο πλαίσιο τακτικής συνάντησης, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις συνέπειες της σύρραξης για την ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτικά, στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν ζητήματα που αφορούν την αμυντική ενίσχυση της χώρας, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο μεταναστευτικό, υπό το βάρος της αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης που καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις, αξιολογώντας τα δεδομένα και τα πιθανά σενάρια, με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητάς της και την αποτελεσματική διαχείριση των εξελίξεων.