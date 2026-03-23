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Το Ιράν απειλεί με ναρκοπέδιο τον Περσικό Κόλπο: «Κλείνουν οι θαλάσσιες οδοί»
Ειδήσεις
12:12 - 23 Μαρ 2026

Το Ιράν απειλεί με ναρκοπέδιο τον Περσικό Κόλπο: «Κλείνουν οι θαλάσσιες οδοί»

Reporter.gr Newsroom
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Το ενδεχόμενο επίθεσης στις νότιες ακτές ή στα νησιά του Ιράν θα οδηγούσε σε διακοπή της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο μέσω εκτεταμένης ναρκοθέτησης, προειδοποίησε το Συμβούλιο Άμυνας της χώρας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ φέρονται να εξετάζουν σενάρια κατάληψης ή αποκλεισμού της νήσου Χαργκ, βασικού κόμβου εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, με στόχο να πιέσουν την Τεχεράνη να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ για τη διέλευση όλων των πλοίων, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος Axios.

Σε ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο Άμυνας τονίζει ότι «οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια στις ακτές ή στα νησιά του Ιράν θα έχει ως αποτέλεσμα τη ναρκοθέτηση όλων των θαλάσσιων οδών πρόσβασης στον Κόλπο», κάνοντας λόγο για χρήση διαφορετικών τύπων ναρκών, συμπεριλαμβανομένων πλωτών αλλά και εκείνων που μπορούν να τοποθετηθούν από την ακτή.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι σε ένα τέτοιο σενάριο ολόκληρη η περιοχή του Κόλπου θα μετατραπεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ζώνη αντίστοιχων περιορισμών με το Στενό του Ορμούζ, υπενθυμίζοντας τις δυσκολίες αποναρκοθέτησης ακόμη και με τη συμμετοχή άνω των 100 ναρκαλιευτικών πλοίων τη δεκαετία του 1980.

Τέλος, επαναλαμβάνει ότι η διέλευση από το Στενό του Ορμούζ θα επιτρέπεται μόνο σε μη εμπόλεμα κράτη και κατόπιν συνεννόησης με το Ιράν.

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