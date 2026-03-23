Τραγωδία στην Κολομβία: Συντριβή στρατιωτικού C-130 με πάνω από 110 επιβαίνοντες - Φόβοι για δεκάδες νεκρούς

Σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Κολομβία, όταν μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο, στο νότιο τμήμα της χώρας, λίγο μετά την απογείωσή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αεροσκάφος τύπου Lockheed C-130 Hercules, στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 110 άνθρωποι. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας Πέδρο Αρνούλφο Σάντσεθ, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν θύματα, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο απολογισμό, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública.



Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις του στρατού και σωστικά συνεργεία, προκειμένου να εντοπίσουν επιζώντες και να διαλευκάνουν τα αίτια της τραγωδίας. Οι δυσμενείς γεωγραφικές και καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει συναγερμό στις αρχές της Κολομβίας, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις καθώς προχωρά η έρευνα για τα ακριβή αίτια της συντριβής.