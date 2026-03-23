Κυπριακό: Παραιτήθηκε ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ – Το παρασκήνιο

Την παραίτησή του από τη θέση του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό υπέβαλε ο Γιοχάνες Χαν, επικαλούμενος αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Ματσιέι Μπερεστέτσκι ανέφερε ότι η Κομισιόν σέβεται την απόφαση του Χαν και τον ευχαριστεί για τη συμβολή του στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού τον τελευταίο χρόνο. Παράλληλα, σημείωσε ότι η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα το προσεχές διάστημα.

Ο Αυστριακός πολιτικός, που έχει διατελέσει επίτροπος τόσο επί Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ όσο και επί φον ντερ Λάιεν, είχε αναλάβει τον ρόλο τον Μάιο του 2025, με αποστολή να ενισχύσει τις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών για την επανένωση της Κύπρου, σε συνεργασία με την απεσταλμένη του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

Η αποχώρησή του έρχεται λίγους μήνες μετά την ανάληψη από τον ίδιο της προεδρίας του γενικού συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας, θέση με πενταετή θητεία, γεγονός που φαίνεται να επηρέασε την απόφασή του.

Από την πλευρά της Λευκωσίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για τον ορισμό νέου απεσταλμένου το συντομότερο δυνατό. Όπως έγινε γνωστό, ο Χαν ενημέρωσε επισήμως για την αποχώρησή του τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με σχετική επιστολή.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Κύπρος ασκεί την εξάμηνη εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ενώ το Κυπριακό παραμένει σε παρατεταμένο τέλμα.

Το νησί παραμένει διχοτομημένο από το 1974, μετά την τουρκική εισβολή που ακολούθησε πραξικόπημα υποστηριζόμενο από τη χούντα της Ελλάδας. Έκτοτε, η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζεται διεθνώς ως η μόνη νόμιμη αρχή, ενώ το βόρειο τμήμα αναγνωρίζεται μόνο από την Άγκυρα.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για εξεύρεση λύσης, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν παγωμένες, με την τελευταία σοβαρή απόπειρα να καταγράφεται το 2017 στην Ελβετία, χωρίς αποτέλεσμα.