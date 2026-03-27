Η Μόσχα απαγορεύει προσωρινά τις εξαγωγές βενζίνης λόγω αναταράξεων στην αγορά

Η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι από την 1η Απριλίου θα τεθεί σε εφαρμογή απαγόρευση των εξαγωγών βενζίνης, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Ιουλίου. Η εντολή δόθηκε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ προς το υπουργείο Ενέργειας, με στόχο τη σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς καυσίμων.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Νόβακ, η απαγόρευση έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών διακυμάνσεων στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και παραγώγων του, εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ η υψηλή ζήτηση για ρωσικούς ενεργειακούς πόρους στις ξένες αγορές παραμένει θετικός παράγοντας για τη Μόσχα.

Η κυβέρνηση τόνισε ότι ο όγκος του αργού πετρελαίου που προωθείται για επεξεργασία παραμένει σταθερός σε σχέση με πέρυσι, εξασφαλίζοντας επάρκεια στην παραγωγή καυσίμων. Ωστόσο, η Ρωσία αντιμετώπισε πέρυσι ελλείψεις βενζίνης σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς και σε περιοχές της Ουκρανίας υπό ρωσικό έλεγχο, λόγω εντατικοποίησης των ουκρανικών επιθέσεων σε διυλιστήρια και εποχικής αύξησης της ζήτησης.

Η χώρα έχει εφαρμόσει στο παρελθόν περιορισμούς στις εξαγωγές βενζίνης και ντίζελ για τον έλεγχο των τιμών και την αντιμετώπιση των ελλείψεων. Πέρυσι, η Ρωσία εξήγαγε περίπου 5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους βενζίνης, ισοδύναμο με 117.000 βαρέλια την ημέρα.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις διεθνείς αγορές καυσίμων, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω αναταράξεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.