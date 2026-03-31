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Ζελένσκι: Προσφέρει την Ουκρανική «τεχνογνωσία» για άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ χωρίς γενικευμένο πόλεμο
Ειδήσεις
11:57 - 31 Μαρ 2026

Ζελένσκι: Προσφέρει την Ουκρανική «τεχνογνωσία» για άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ χωρίς γενικευμένο πόλεμο

Reporter.gr Newsroom
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Με την ένταση στα Στενά του Ορμούζ να απειλεί την παγκόσμια αγορά ενέργειας, η Ουκρανία εισέρχεται απροσδόκητα στη συζήτηση για την επαναλειτουργία του περάσματος. Σύμφωνα με το Politico, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσφέρει την εμπειρία του Κιέβου από τη διαχείριση της σύγκρουσης στη Μαύρη Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να εφαρμοστεί και στο ζωτικό πέρασμα του Περσικού Κόλπου.

«Θέσαμε το ζήτημα επειδή είναι επείγον και αφορά όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους, επισημαίνοντας την τρέχουσα ενεργειακή κρίση. «Μοιραστήκαμε την εμπειρία μας από τον διάδρομο της Μαύρης Θάλασσας και το πώς οι Ένοπλες Δυνάμεις μας ανέτρεψαν τον αποκλεισμό με μεγάλη αποτελεσματικότητα».

Το μοντέλο Μαύρης Θάλασσας

Η πρόταση της Ουκρανίας περιλαμβάνει ένα σύνθετο σύστημα προστασίας των θαλάσσιων διαδρόμων, με μέτρα κατά αεροπορικών επιθέσεων, εξουδετέρωση ναρκών και συντονισμό ναυτικών, αεροπορικών και παράκτιων δυνάμεων. Καίριο ρόλο έχουν τα θαλάσσια drones, τα οποία εξελίχθηκαν από απλές «καμικάζι» πλατφόρμες σε πολυλειτουργικά μέσα οπλισμού.

Κατά την πρόσφατη περιοδεία του στη Μέση Ανατολή, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν επιδιώκει μόνο εξαγωγές οπλικών συστημάτων, αλλά και μεταφορά τεχνογνωσίας. Το Κίεβο προωθεί ένα ολοκληρωμένο «οικοσύστημα ασφάλειας», το οποίο περιλαμβάνει και λύσεις για την προστασία εμπορικών πλοίων, κρίσιμο παράγοντα για την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Μία εναλλακτική χωρίς στρατιωτική εμπλοκή

Περισσότερες από 20 χώρες έχουν δηλώσει πρόθυμες να συνδράμουν στην προσπάθεια για το άνοιγμα των Στενών, αλλά διστάζουν να εμπλακούν άμεσα στρατιωτικά με το Ιράν. Η ουκρανική πρόταση επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας ένα θεωρητικό μοντέλο που θα μπορούσε να επαναφέρει τη ροή εμπορίου χωρίς πλήρους κλίμακας στρατιωτική εμπλοκή. Το κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στην περιοχή του Περσικού Κόλπου παραμένει αβέβαιο.

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