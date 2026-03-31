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Κρεμλίνο: «Θα απαντήσουμε» αν η Ουκρανία επιτεθεί σε λιμάνια της Βαλτικής
Ειδήσεις
13:42 - 31 Μαρ 2026

Κρεμλίνο: «Θα απαντήσουμε» αν η Ουκρανία επιτεθεί σε λιμάνια της Βαλτικής

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα σε περίπτωση που τρίτες χώρες επιτρέψουν στην Ουκρανία να αξιοποιήσει τον εναέριο χώρο τους για την πραγματοποίηση επιθέσεων με drones εναντίον ρωσικών λιμανιών στη Βαλτική. Τη δήλωση αυτή έκανε την Τρίτη (31/3) προς τους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.  

Το τελευταίο διάστημα, η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις της σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, στοχεύοντας κυρίως εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τις εξαγωγές πετρελαίου. Ειδικότερα, έχουν καταγραφεί οι πιο έντονες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα λιμάνια της Βαλτικής, όπως το Ουστ-Λούγκα και το Πριμόρσκ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters, που βασίζονται σε δεδομένα της αγοράς, τουλάχιστον το 40% της ρωσικής εξαγωγικής ικανότητας πετρελαίου έχει επηρεαστεί, εξαιτίας των επιθέσεων με drones, ζημιών σε βασικό πετρελαιαγωγό, αλλά και κατασχέσεων δεξαμενόπλοιων.

Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για τη θωράκιση των κρίσιμων υποδομών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει απόλυτη προστασία από «τρομοκρατικές επιθέσεις».

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