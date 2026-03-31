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Κίνα και Πακιστάν ζητούν κατάπαυση πυρός και ασφαλή ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο: Η πρόταση τους
Ειδήσεις
17:32 - 31 Μαρ 2026

Κίνα και Πακιστάν ζητούν κατάπαυση πυρός και ασφαλή ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο: Η πρόταση τους

Reporter.gr Newsroom
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Η Κίνα και το Πακιστάν απηύθυναν κοινή έκκληση για την άμεση παύση των εχθροπραξιών στον Περσικό Κόλπο, τονίζοντας την ανάγκη επανέναρξης ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Την πληροφορία μετέδωσαν τα πρακτορεία Reuters και Xinhua.

Στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας τους, Κίνα και Πακιστάν παρουσίασαν πεντασέλιδη πρόταση με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τα εξής βασικά σημεία:

  • Άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ώστε να σταματήσουν οι συγκρούσεις και οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.
  • Προστασία των αμάχων και αποφυγή επιθέσεων σε μη στρατιωτικούς στόχους, υπογραμμίζοντας τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.
  • Αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, που αποτελεί κρίσιμο διάδρομο για το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.
  • Επαναφορά της κανονικής λειτουργίας των θαλάσσιων εμπορικών διαδρόμων, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση του διεθνούς εμπορίου χωρίς διαταραχές.
  • Επανεκκίνηση πολιτικών διαπραγματεύσεων, με στόχο τη διαρκή και βιώσιμη επίλυση της κρίσης.

Κίνα και Πακιστάν τόνισαν ότι η ασφάλεια των θαλάσσιων οδών δεν αφορά μόνο τις τοπικές δυνάμεις, αλλά αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διεθνή οικονομία. Παράλληλα, κάλεσαν όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, το οποίο έχει μετατραπεί σε επίκεντρο έντασης λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων. Η κοινή πρωτοβουλία Κίνας και Πακιστάν καταδεικνύει την αυξανόμενη διπλωματική τους εμπλοκή για την αποφυγή ευρύτερης κρίσης στον Περσικό Κόλπο και την προστασία των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών.

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