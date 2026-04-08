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Εμπορικές συμφωνίες-«ανάσα» για την ΕΕ: Έως +0,43% στο ΑΕΠ και ισχυρή ώθηση στη βιομηχανία
Ειδήσεις
10:21 - 08 Απρ 2026

Εμπορικές συμφωνίες-«ανάσα» για την ΕΕ: Έως +0,43% στο ΑΕΠ και ισχυρή ώθηση στη βιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Η ολοκλήρωση των εν εξελίξει συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την οικονομία της και να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών. Αυτό προκύπτει από μελέτη του EconPol Europe.

Ανάλογα με το εύρος και το βάθος των νέων συμφωνιών, η προστιθέμενη αξία στη βιομηχανία θα μπορούσε να αυξηθεί μόνιμα έως και κατά 1,1%, ενώ το συνολικό ΑΕΠ της ΕΕ θα ενισχυθεί έως και κατά 0,43%.

«Νέες εμπορικές συμφωνίες με τις χώρες της Mercosur, την Ινδία, την Αυστραλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας θα μπορούσαν να δώσουν νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία μεσοπρόθεσμα, παρά τις επιβαρυντικές επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών στο παγκόσμιο εμπόριο», επισημαίνει η ερευνήτρια του ifo, Lisandra Flach.

Σύμφωνα με τη μελέτη, όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα ωφεληθούν από την ολοκλήρωση των νέων συμφωνιών. Η οικονομική δραστηριότητα στη Γερμανία θα μπορούσε να αυξηθεί έως και κατά 0,47% μεσοπρόθεσμα, στη Γαλλία έως 0,29% και στην Ιταλία έως 0,33%. Τα μεγαλύτερα οφέλη αναμένονται για τη Μάλτα (1,91%), το Βέλγιο (1,14%) και την Ιρλανδία (1,13%).

Αντίθετα, χωρίς νέες εμπορικές συμφωνίες, οι αμερικανικοί δασμοί εκτιμάται ότι θα μειώσουν την ευρωπαϊκή οικονομία κατά 0,08%, με τη βιομηχανία να πλήττεται ιδιαίτερα, καταγράφοντας απώλειες προστιθέμενης αξίας της τάξης του 1,32%.

Η μελέτη εξετάζει τις επιπτώσεις από πιθανές συμφωνίες της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη), καθώς και με την Ινδία, την Αυστραλία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι συμφωνίες με τη Mercosur, την Ινδία, την Αυστραλία και την Ινδονησία έχουν ήδη διαπραγματευθεί και αναμένουν την τελική τους ολοκλήρωση.

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