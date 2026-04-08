ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι για εκεχειρία εφόσον η Ρωσία σταματήσει τα πλήγματα
Ειδήσεις
15:55 - 08 Απρ 2026

Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι για εκεχειρία εφόσον η Ρωσία σταματήσει τα πλήγματα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να ενεργήσει με αντίστοιχο τρόπο, εφόσον η Ρωσία σταματήσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία.      

Πιο αναλυτικά, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τόνισε ότι η Ουκρανία επιδιώκει διαρκώς μια εκεχειρία στον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην Ευρώπη εναντίον του ουκρανικού κράτους και του λαού της. Παράλληλα, δήλωσε πως στηρίζει την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο, θεωρώντας ότι μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για διπλωματικές εξελίξεις. Όπως σημείωσε, μια εκεχειρία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνιών.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα είχε καλέσει την Ουάσινγκτον να εντείνει τις πιέσεις προς τη Μόσχα, ώστε να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Σε δική του ανάρτηση στο X, υπογράμμισε ότι η «αμερικανική αποφασιστικότητα» έχει αποδειχθεί αποτελεσματική, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι απαιτείται ανάλογη στάση για να υποχρεωθεί η Ρωσία να σταματήσει τις εχθροπραξίες.

Η ουκρανική πλευρά θεωρεί πως μια εκεχειρία στο πεδίο των συγκρούσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, με στόχο μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, η Μόσχα απορρίπτει μέχρι στιγμής αυτό το ενδεχόμενο, συνεχίζοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και υποστηρίζοντας ότι μια προσωρινή παύση των μαχών θα επέτρεπε στο Κίεβο να ενισχύσει την άμυνά του. Αντ’ αυτού, ζητά να προηγηθεί συμφωνία πριν από οποιαδήποτε εκεχειρία.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία Ουκρανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι έχουν αποσταλεί για να μεταφέρουν τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων ιρανικού σχεδιασμού. Όπως δήλωσε, οι ειδικοί αυτοί θα συνεχίσουν τη δράση τους στην περιοχή, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία απέστειλε τον Μάρτιο περίπου 200 ειδικούς στα drones, με στόχο να υποστηρίξει συμμάχους της στη Μέση Ανατολή στην αναχαίτιση ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας: Σχέδιο για ασφαλή διέλευση στο Ορμούζ &amp; απεγκλωβισμού 20.000 ναυτικών
Ναυτιλία

Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας: Σχέδιο για ασφαλή διέλευση στο Ορμούζ & απεγκλωβισμού 20.000 ναυτικών

Σεισμική δόνηση 4,8 ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λακωνίας - Κρήτης
Ειδήσεις

Σεισμική δόνηση 4,8 ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λακωνίας - Κρήτης

O Θανάσης Πρωτοψάλτης στο Allwyn Game Time: «Το Κύπελλο ήταν μόνο η αρχή για τον Παναθηναϊκό»
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

O Θανάσης Πρωτοψάλτης στο Allwyn Game Time: «Το Κύπελλο ήταν μόνο η αρχή για τον Παναθηναϊκό»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συμμαχία των Προθύμων: Η Ευρώπη ενισχύει την Ουκρανία με Rafale και κοινή αντιβαλλιστική άμυνα
Ειδήσεις

Συμμαχία των Προθύμων: Η Ευρώπη ενισχύει την Ουκρανία με Rafale και κοινή αντιβαλλιστική άμυνα

Πάπας Λέων ΙΔ: «Ουκρανία και Μέση Ανατολή φλέγονται – Να μη χαθεί η ελπίδα για ειρήνη»
Ειδήσεις

Πάπας Λέων ΙΔ: «Ουκρανία και Μέση Ανατολή φλέγονται – Να μη χαθεί η ελπίδα για ειρήνη»

Η ΕΕ «μαυρίζει» ρωσική ομάδα χάκερ για κυβερνοκατασκοπεία και σαμποτάζ
Ειδήσεις

Η ΕΕ «μαυρίζει» ρωσική ομάδα χάκερ για κυβερνοκατασκοπεία και σαμποτάζ

Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προχωρά σε αλλαγή πρωθυπουργού και αναδιάταξη της κυβέρνησης
Ειδήσεις

Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προχωρά σε αλλαγή πρωθυπουργού και αναδιάταξη της κυβέρνησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:45

DP World: Σχέδιο-μαμούθ για νέο λιμάνι στα ΗΑΕ ώστε να παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Πολιτική
13/07/2026 - 23:35

Κύκλοι ΥΠΑΑΤ για επίσκεψη Τσίπρα στη Λέσβο: Η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση

Πολιτική
13/07/2026 - 23:31

Επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις: Μιλούν με τη γλώσσα των μαφιόζων

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 23:26

Νέο σοκ στις αγορές: Άλμα άνω του 9% στο πετρέλαιο, ισχυρές απώλειες στη Wall λόγω Ορμούζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:20

Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες

Ακίνητα
13/07/2026 - 23:12

Kλειστά ακίνητα - Σπίτια Airbnb: «Επί τάπητος» ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα για μπουν σε ενοικίαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:10

Συμμαχία των Προθύμων: Η Ευρώπη ενισχύει την Ουκρανία με Rafale και κοινή αντιβαλλιστική άμυνα

Επιχειρήσεις
13/07/2026 - 22:55

Ρεκόρ χρηματοδότησης για τη Helsing: Στα $18 δισ. η αξία της γερμανικής startup άμυνας

Οικονομία
13/07/2026 - 22:35

ΥΠΕΘΟ: Διενέργεια Πανελλήνιας Έρευνας για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό

Πολιτική
13/07/2026 - 22:32

ΠΑΣΟΚ: Οι ισχυρισμοί Ντίλιαν για το Predator απαιτούν άμεση εισαγγελική παρέμβαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 22:20

Αραγτσί «τρολάρει» Τραμπ: Υπερβολικό το 20% - Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι στα τέλη του Ορμούζ

Magazino
13/07/2026 - 22:14

«Αυτί του κολυμβητή»: Πώς θα προστατεύσετε το παιδί σας από τη συχνότερη λοίμωξη του καλοκαιριού

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:50

Κάλας: Η ΕΕ καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 21:41

ElvalHalcor: Πράσινο φως για ΑΜΚ-μαμούθ €250 εκατ. - Έως 75 εκατ. νέες μετοχές

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:33

«Καμπανάκι» από το Βερολίνο: Το Ιράν μπορεί να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 21:25

Χριστίνα Τετράδη – ΙΤΕΠ : «Ο ελληνικός τουρισμός να σχεδιαστεί πάνω στη τεκμηριωμένη γνώση»

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:15

Σήμα κινδύνου από το ΔΝΤ: Το ευρωπαϊκό χρέος μπορεί να εκτοξευθεί στο 130% του ΑΕΠ

Υγεία
13/07/2026 - 21:11

Μελέτη: Η καθιστική εργασία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου ακόμη και αν γυμνάζεστε

ΕΝΔΥΣΗ
13/07/2026 - 20:59

DUR: Δυναμική παρουσία στις εκπτώσεις

Πολιτική
13/07/2026 - 20:58

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 1 λεπτό (video)

Ειδήσεις
13/07/2026 - 20:43

Γουόλερ (Fed): Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η νομισματική πολιτική – Ο πληθωρισμός καθορίζει τις επόμενες κινήσεις

Ναυτιλία
13/07/2026 - 20:41

O Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός «αδειάζει» τον Τραμπ, που θέλει να βάλει «διόδια» στο Ορμούζ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 20:34

Kimpton La Mer Crete: Για 8η συνεχή χρονιά η Γαλάζια Σημαία στην παραλία του ξενοδοχείου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 20:25

Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο – Απάντηση στην παραπληροφόρηση

Τεχνολογία
13/07/2026 - 20:14

Η ελληνική καινοτομία ταξιδεύει με το Πλαίσιο: Διεθνής διάκριση για τη MakerLab Elite στο RoboCup 2026

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 20:00

Μάχη αντοχής στα χρηματιστήρια της Ευρώπης: Ανάκαμψη μετά το αρχικό sell-off

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
13/07/2026 - 19:50

L'Oréal Hellas: Αφιερώνει μια εργάσιμη μέρα σε εθελοντικές δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 19:40

Stamna Sifnos: Το νέο καταφύγιο των Design Hotels στις Κυκλάδες

Οικονομία
13/07/2026 - 19:22

NielsenIQ: Αντέχει η κατανάλωση παρά την ακρίβεια - Άλμα 6,7% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 19:08

Safe Bulkers: Έναρξη διαπραγμάτευσης 6.893 νέων μετοχών στο Euronext Athens από 15/7

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ