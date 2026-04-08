Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι για εκεχειρία εφόσον η Ρωσία σταματήσει τα πλήγματα

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να ενεργήσει με αντίστοιχο τρόπο, εφόσον η Ρωσία σταματήσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

Πιο αναλυτικά, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τόνισε ότι η Ουκρανία επιδιώκει διαρκώς μια εκεχειρία στον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην Ευρώπη εναντίον του ουκρανικού κράτους και του λαού της. Παράλληλα, δήλωσε πως στηρίζει την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο, θεωρώντας ότι μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για διπλωματικές εξελίξεις. Όπως σημείωσε, μια εκεχειρία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνιών.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα είχε καλέσει την Ουάσινγκτον να εντείνει τις πιέσεις προς τη Μόσχα, ώστε να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Σε δική του ανάρτηση στο X, υπογράμμισε ότι η «αμερικανική αποφασιστικότητα» έχει αποδειχθεί αποτελεσματική, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι απαιτείται ανάλογη στάση για να υποχρεωθεί η Ρωσία να σταματήσει τις εχθροπραξίες.

Η ουκρανική πλευρά θεωρεί πως μια εκεχειρία στο πεδίο των συγκρούσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, με στόχο μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, η Μόσχα απορρίπτει μέχρι στιγμής αυτό το ενδεχόμενο, συνεχίζοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και υποστηρίζοντας ότι μια προσωρινή παύση των μαχών θα επέτρεπε στο Κίεβο να ενισχύσει την άμυνά του. Αντ’ αυτού, ζητά να προηγηθεί συμφωνία πριν από οποιαδήποτε εκεχειρία.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία Ουκρανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι έχουν αποσταλεί για να μεταφέρουν τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων ιρανικού σχεδιασμού. Όπως δήλωσε, οι ειδικοί αυτοί θα συνεχίσουν τη δράση τους στην περιοχή, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία απέστειλε τον Μάρτιο περίπου 200 ειδικούς στα drones, με στόχο να υποστηρίξει συμμάχους της στη Μέση Ανατολή στην αναχαίτιση ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.