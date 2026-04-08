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Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας: Σχέδιο για ασφαλή διέλευση στο Ορμούζ &amp; απεγκλωβισμού 20.000 ναυτικών
Ναυτιλία
15:47 - 08 Απρ 2026

Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας: Σχέδιο για ασφαλή διέλευση στο Ορμούζ & απεγκλωβισμού 20.000 ναυτικών

Reporter.gr Newsroom
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Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συντονισμό με τα εμπλεκόμενα μέρη για τη δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία είχαν σχεδόν παραλύσει από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σε δήλωσή του, που διαβιβάστηκε στο Agence France-Presse, ο γενικός διευθυντής του IMO ανέφερε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές για την εφαρμογή ενός κατάλληλου πλαισίου που θα εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό.

Όπως τόνισε, βασικός στόχος στην παρούσα φάση είναι η απομάκρυνση των πλοίων από τον Περσικό Κόλπο υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας, στον απόηχο της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν για προσωρινή κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων.

Από την πλευρά του, ο Γιάκομπ Λάρσεν, αρμόδιος για θέματα ασφάλειας στον Baltic and International Maritime Council, εκτίμησε ότι τα πλοία που παραμένουν εγκλωβισμένα στην περιοχή αναμένουν τις κατάλληλες συνθήκες για να αποχωρήσουν με ασφάλεια.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε έξοδος από τον Κόλπο χωρίς συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ενέχει αυξημένους κινδύνους και δεν θεωρείται ασφαλής επιλογή.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του IMO, περίπου 20.000 ναυτικοί που βρίσκονται σε σχεδόν 3.000 πλοία έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία απομάκρυνσής τους ιδιαίτερα σύνθετη και χρονοβόρα.

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