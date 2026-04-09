Ο Τραμπ στοχεύει ξανά τη Γροιλανδία, καθώς «τσακώνεται» με το ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει στρέψει ξανά το βλέμμα του στη Γροιλανδία, ενώ παράλληλα εκφράζει την απογοήτευσή του για τη στάση του ΝΑΤΟ στον πόλεμο με το Ιράν.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Τετάρτη το βράδυ στις ΗΠΑ, ο Τραμπ δήλωσε ότι «ΤΟ ΝΑΤΟ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΑΝ ΤΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΞΑΝΑ. ΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ, ΚΑΚΩΔΟΥΝΙΣΜΕΝΟ, ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΑΓΟΥ!!!»

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τα μέλη του ΝΑΤΟ επειδή δεν συμμετείχαν στην πολεμική προσπάθεια στο Ιράν, λέγοντας ότι η έκκλησή του για δράση ήταν «μια μεγάλη δοκιμασία», ενώ απειλεί να αποχωρήσει από τη συμμαχία, επισημαίνει το CNBC.

Οι σχέσεις των ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους συμμάχους έχουν επιδεινωθεί αφότου ο Τραμπ απείλησε με δασμούς τις ευρωπαϊκές χώρες και έδωσε το σύνθημα για στρατιωτική δράση για την απόκτηση της Γροιλανδίας, μιας αυτόνομης περιοχής της Δανίας. Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτός και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είχαν καταλήξει «στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας όσον αφορά τη Γροιλανδία».

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει φέρει νέες εντάσεις στις διπλωματικές σχέσεις, καθώς πολλά μέλη του ΝΑΤΟ έχουν αντισταθεί στην υποστήριξη της στρατιωτικής εκστρατείας ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, αρνούμενοι τη χρήση του εναέριου χώρου τους από αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη και αρνούμενοι να συνεισφέρουν ναυτικές δυνάμεις στις προσπάθειες που αποσκοπούν στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ για την ενεργειακή ναυτιλία.

Τα σχόλια του Τραμπ την Τετάρτη ακολούθησαν μια συνάντηση με τον Ρούτε στον Λευκό Οίκο νωρίτερα την ίδια ημέρα, με την εκπρόσωπο Καρολίν Λίβιτ να φέρεται να δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ «γύρισε την πλάτη του στον αμερικανικό λαό».

Ο Ρούτε παραδέχτηκε τα προβλήματα, σε συνέντευξή του στο CNN μετά τη συνάντηση, λέγοντας ότι «Είναι σαφώς απογοητευμένος από πολλούς συμμάχους του ΝΑΤΟ και μπορώ να καταλάβω το επιχείρημά του».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ αποκάλεσε το ΝΑΤΟ «χάρτινη τίγρη» και δήλωσε ότι «απολύτως» εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τη συμμαχία των 32 μελών, υποστηρίζοντας ότι τα ευρωπαϊκά μέλη έχουν βασιστεί στις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ, ενώ προσφέρουν ανεπαρκή υποστήριξη όταν η Ουάσινγκτον τις χρειαζόταν περισσότερο.

Παράλληλα με τις δηλώσεις του Τραμπ, το Πεντάγωνο χρονομέτρησε τις διαρροές για νέες στρατιωτικές δραστηριότητες στη Γροιλανδία, δήλωσε ο Φέλερ αναφερόμενος σε δημοσίευμα των New York Times νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχετικά με το Πεντάγωνο που αναζητά στρατιωτική επέκταση στη Γροιλανδία. Οι ΗΠΑ βρίσκονταν σε συνομιλίες με τη Δανία για πρόσβαση σε τρεις επιπλέον βάσεις στη Γροιλανδία, σε αυτό που θα ήταν η πρώτη επέκταση των ΗΠΑ εκεί εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Αυτό δεν προμηνύει εισβολή, αλλά πιθανότατα έχει σχεδιαστεί για να εκφοβίσει», είπε ο Φέλερ.

Εν τω μεταξύ, λιγότερο από 24 ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας με το Ιράν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον παραβίασε τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το Ισραήλ φέρεται να εξαπέλυσε τα βαρύτερα πλήγματα μέχρι σήμερα στον Λίβανο, σκοτώνοντας εκατοντάδες ανθρώπους και απειλώντας από το Ιράν, λέγοντας ότι θα ήταν «παράλογο» να προχωρήσει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας την ευθραυστότητα της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.