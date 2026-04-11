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ΕΕ: Εμπορικές υπηρεσίες αξίας €5,9 τρισ. το 2023 &amp; Πλεόνασμα €605 δισ.
Ειδήσεις
09:56 - 11 Απρ 2026

ΕΕ: Εμπορικές υπηρεσίες αξίας €5,9 τρισ. το 2023 & Πλεόνασμα €605 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Το 2023, το εμπόριο της διεθνούς παροχής υπηρεσιών της ΕΕ αποτιμήθηκε στα 5.933 δισ. ευρώ. Οι χώρες της ΕΕ εξήγαγαν υπηρεσίες αξίας 3.269 δισ. ευρώ προς χώρες εκτός ΕΕ, ενώ οι εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ ανήλθαν στα 2.664 δισ. ευρώ, καταγράφοντας θετικό εμπορικό ισοζύγιο ύψους 605 δισ. ευρώ.

Αναλύοντας τους τέσσερις διαφορετικούς τρόπους παροχής υπηρεσιών, η εμπορική παρουσία κατέγραψε μακράν το υψηλότερο πλεόνασμα, ύψους 469 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 77,5% του συνολικού πλεονάσματος. Ακολούθησαν οι διασυνοριακές παροχές υπηρεσιών (65 δισ. ευρώ; 10,7%), η παρουσία φυσικών προσώπων (40 δισ. ευρώ; 6,6%) και η κατανάλωση στο εξωτερικό (35 δισ. ευρώ; 5,8%).

Τα στοιχεία προέρχονται από δεδομένα για το εμπόριο υπηρεσιών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων επίσημων στοιχείων για την παροχή υπηρεσιών μέσω εμπορικής παρουσίας (Mode 3), που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει μόνο ένα μέρος των ευρημάτων από την πιο αναλυτική στατιστική έκθεση.

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Εμπορική παρουσία: ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία οι βασικοί εμπορικοί εταίροι

Όσον αφορά την εμπορική παρουσία, οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ για τη διεθνή παροχή υπηρεσιών ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες (486 δισ. ευρώ; 27,1% των εξαγωγών εκτός ΕΕ) και το Ηνωμένο Βασίλειο (268 δισ. ευρώ; 15,0%), με την Ελβετία να ακολουθεί (215 δισ. ευρώ; 12,0%).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσαν επίσης την κύρια πηγή εισαγωγών υπηρεσιών προς την ΕΕ μέσω εμπορικής παρουσίας από χώρες εκτός ΕΕ (564 δισ. ευρώ; 42,6% των εισαγωγών), ακολουθούμενες από το Ηνωμένο Βασίλειο (218 δισ. ευρώ; 16,4%) και την Ελβετία (114 δισ. ευρώ; 8,6%).

Τελευταία τροποποίηση στις 11/04/2026 - 10:01
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