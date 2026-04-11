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Χαμενεΐ: Χτυπημένος σοβαρά σε πρόσωπο και πόδια αλλά διατηρεί πλήρη διαύγεια
Ειδήσεις
12:10 - 11 Απρ 2026

Χαμενεΐ: Χτυπημένος σοβαρά σε πρόσωπο και πόδια αλλά διατηρεί πλήρη διαύγεια

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρά τραυματισμένος φέρεται να παραμένει ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, μετά την αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε στην αρχή της σύγκρουσης και κόστισε τη ζωή στον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters και βρίσκονται κοντά στον στενό του κύκλο, ο 56χρονος υπέστη βαριά τραύματα στο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να έχει υποστεί παραμόρφωση, καθώς και σοβαρές κακώσεις στα πόδια, στο ένα ή και στα δύο άκρα. Το χτύπημα σημειώθηκε στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη στο κέντρο της Τεχεράνη.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Χαμενεΐ αναρρώνει σταδιακά και διατηρεί πλήρη πνευματική διαύγεια. Όπως υποστηρίζεται, εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων, λαμβάνοντας μέρος σε συνεδριάσεις με ανώτατους αξιωματούχους μέσω ηχητικών τηλεδιασκέψεων, με επίκεντρο κρίσιμα ζητήματα όπως η πολεμική σύγκρουση και οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κατάσταση της υγείας του εγείρει, ωστόσο, ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να ασκεί πλήρως τα καθήκοντά του, σε μια περίοδο κατά την οποία το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις πιο σοβαρές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών. Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα ενόψει των επικείμενων συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ.

Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν τις πιο αναλυτικές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα φωτογραφίες, βίντεο ή ηχητικά μηνύματα του Ιρανού ηγέτη μετά την επίθεση, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από την κατάστασή του.

Η επίσημη αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δεν έχει απαντήσει σε σχετικά ερωτήματα, ενώ καμία επίσημη ανακοίνωση δεν έχει εκδοθεί για την έκταση των τραυμάτων του.

Ο τραυματισμός του σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των εχθροπραξιών που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος βρισκόταν στην εξουσία από το 1989, καθώς και άλλων μελών της οικογένειας, μεταξύ των οποίων και η σύζυγος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασής του είναι ότι παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης τον χαρακτήρισε «janbaz», όρος που χρησιμοποιείται στο Ιράν για όσους έχουν υποστεί βαριά τραύματα σε πολεμικές συγκρούσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/04/2026 - 12:17
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