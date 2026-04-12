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Ο άνθρωπος του Τραμπ στην Ευρώπη δίνει τη μεγαλύτερη μάχη του στις εκλογές της Ουγγαρίας
Ειδήσεις
09:50 - 12 Απρ 2026

Ο άνθρωπος του Τραμπ στην Ευρώπη δίνει τη μεγαλύτερη μάχη του στις εκλογές της Ουγγαρίας

Reporter.gr Newsroom
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O Βίκτορ Όρμπαν διεκδικεί μια πέμπτη συνεχόμενη θητεία ως πρωθυπουργός της Ουγγαρία, έπειτα από 16 χρόνια κυριαρχίας που έχουν μετασχηματίσει τη χώρα από φιλελεύθερη δημοκρατία σε ένα πιο «ανελεύθερο» πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, ενόψει των κρίσιμων βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, το κυβερνών κόμμα Fidesz φαίνεται να υστερεί στις δημοσκοπήσεις έναντι του αντιπολιτευόμενου κόμματος Tisza.

Επικεφαλής της αντιπολίτευσης είναι ο Πέτερ Μαγυάρ, πρώην στέλεχος του Fidesz, ο οποίος αποχώρησε το 2024 μετά από ρήξη με το καθεστώς Όρμπαν. Η πολιτική του εκστρατεία επικεντρώνεται κυρίως στη διαφθορά, την οικονομική στασιμότητα και τα προβλήματα στο σύστημα υγείας, προσελκύοντας ιδιαίτερα νεότερους και αστικούς ψηφοφόρους. Με συνθήματα όπως «Fidesz, φύγε!», έχει καταφέρει να κινητοποιήσει ευρεία λαϊκή δυσαρέσκεια, ακόμα και σε παραδοσιακά προπύργια του κυβερνώντος κόμματος.

Σύμφωνα με το CNN, παρά το προβάδισμα της αντιπολίτευσης στις δημοσκοπήσεις, το αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο λόγω του εκλογικού συστήματος, το οποίο θεωρείται ευνοϊκό για το Fidesz μέσω εκλογικών περιφερειών που έχουν σχεδιαστεί προς όφελός του.

Από την πλευρά του, ο Όρμπαν έχει εστιάσει την εκστρατεία του σε εξωτερικές απειλές, ιδιαίτερα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Με έντονη ρητορική περί «πολέμου», υποστηρίζει ότι προστατεύει τη χώρα από εμπλοκή στη σύγκρουση και κατηγορεί τους αντιπάλους του ότι εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα. Παράλληλα, η προπαγάνδα του Fidesz περιλαμβάνει ακόμη και χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία βίντεο που παρουσιάζουν δυστοπικά σενάρια πολέμου.

Σε διεθνές επίπεδο, οι εκλογές έχουν ιδιαίτερη σημασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, στηρίζουν ενεργά τον Όρμπαν, βλέποντας στο πρόσωπό του ένα πρότυπο «αντισυστημικής» δεξιάς διακυβέρνησης που θα μπορούσε να επεκταθεί στην Ευρώπη. Αντίθετα, πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν τον Όρμπαν εμπόδιο στις πολιτικές της Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως λόγω της στάσης του απέναντι στη στήριξη της Ουκρανίας.

Ο Μαγυάρ έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για την Ουκρανία, ώστε να μην στοχοποιηθεί ως «φιλοευρωπαίος φιλελεύθερος». Παρόλα αυτά, αναλυτές εκτιμούν ότι μια ενδεχόμενη νίκη του θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο ομαλές σχέσεις με τις Βρυξέλλες.

Συνολικά, οι εκλογές αυτές αποτελούν κρίσιμο σταυροδρόμι για την Ουγγαρία, με διακύβευμα όχι μόνο την εσωτερική πολιτική πορεία της χώρας, αλλά και τον ρόλο της στην Ευρώπη και τις διεθνείς ισορροπίες.

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