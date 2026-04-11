Η ώρα του Όρμπαν: Οι Εκλογές που κρίνουν την Ουγγαρία και αναταράσσουν την Ευρώπη

Οι Ούγγροι προσέρχονται στις κάλπες την Κυριακή 12 Απριλίου σε μια από τις σημαντικότερες εκλογικές αναμετρήσεις της χρονιάς στην Ευρώπη, η οποία ενδέχεται να τερματίσει την 16ετή παραμονή του Βίκτορ Όρμπαν στην εξουσία. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και εμβληματική φυσιογνωμία της διεθνούς ακροδεξιάς βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο ήττας από τον πρώην στενό του σύμμαχο, Πέτερ Μαγιάρ, και το κόμμα Tisza.

Η εκλογική αναμέτρηση παρακολουθείται στενά διεθνώς, λόγω της επιρροής του Όρμπαν ως βασικού εταίρου τόσο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Μια πιθανή αποχώρησή του θα αποτελούσε σημαντική πολιτική εξέλιξη για Ουάσινγκτον και Μόσχα.

Η Διεθνής σημασία της αναμέτρησης

Στην Ουάσινγκτον, πολιτικοί κύκλοι του MAGA θεωρούν τον Όρμπαν πρότυπο εθνικιστικής πολιτικής με χριστιανικό πρόσημο, ενώ στη Μόσχα έχει αναδειχθεί σε χρήσιμο σύμμαχο, καθώς έχει συμβάλει σε καθυστερήσεις ή και μπλοκάρισμα ευρωπαϊκών αποφάσεων υπέρ της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις του POLITICO, ο Όρμπαν βρίσκεται πλέον σε δυσμενή θέση, με τον πρώην συνοιδηπόρο του Μαγυάρ και το κεντροδεξιό κόμμα Tisza να εμφανίζονται μπροστά στην πρόθεση ψήφου. Ωστόσο, η εικόνα των δημοσκοπήσεων δεν μεταφράζεται εύκολα σε κοινοβουλευτική δύναμη λόγω του πολύπλοκου εκλογικού συστήματος της χώρας.

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Το εκλογικό σύστημα της Ουγγαρίας

Το ουγγρικό εκλογικό σύστημα συνδυάζει μονοεδρικές περιφέρειες και λίστες:

Οι ψηφοφόροι εκλέγουν έναν υποψήφιο στην τοπική τους περιφέρεια

και παράλληλα ψηφίζουν κομματική λίστα σε εθνικό επίπεδο

Το σύστημα ενισχύεται από αναδιαμορφωμένες περιφέρειες που ευνοούν το κυβερνών κόμμα, καθώς και από την ψήφο του εξωτερικού.

Στις εκλογές του 2022, το Fidesz του Όρμπαν κατέγραψε 54% στην ψήφο λίστας, έναντι 34% της αντιπολίτευσης, και κέρδισε 87 από τις 106 μονοεδρικές περιφέρειες. Το αποτέλεσμα αυτό του εξασφάλισε 135 από τις 199 έδρες (67,8%). Σε αυτό δεν υπολογίζεται ο εκπρόσωπος της γερμανικής μειονότητας Ίμρε Ρίτερ, ο οποίος συχνά στηρίζει την κυβερνητική πλειοψηφία.

Πώς θα διεξαχθεί η ψηφοφορία

Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 06:00 και θα κλείσουν στις 19:00. Όσοι βρίσκονται ήδη στην ουρά κατά το κλείσιμο θα μπορούν να ψηφίσουν κανονικά.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Ούγγροι πολίτες άνω των 18 ετών, καθώς και ορισμένοι άνω των 16 ετών εφόσον είναι παντρεμένοι.

Κάθε ψηφοφόρος δίνει δύο ψήφους:

μία για τον υποψήφιο της περιφέρειάς του μία για κομματική λίστα σε εθνικό επίπεδο

Οι αναγνωρισμένες εθνοτικές μειονότητες μπορούν να ψηφίζουν και σε ειδικές μειονοτικές λίστες, αν και μόνο οι γερμανικές και ρομά κοινότητες διαθέτουν επαρκή πληθυσμό για εκλογή εκπροσώπου.

Η ψήφος του εξωτερικού και ο ρυθμιστικός της ρόλος

Οι Ούγγροι του εξωτερικού μπορούν να ψηφίσουν ταχυδρομικά, αλλά μόνο για τις κομματικές λίστες. Η επιστολική ψήφος έχει αποδειχθεί καθοριστική σε οριακές αναμετρήσεις, καθώς στις εκλογές του 2018 και του 2022 συνέβαλε στην εκλογή 1–2 εδρών.

Το 2022, πάνω από το 90% της επιστολικής ψήφου κατευθύνθηκε στο Fidesz. Φέτος, σχεδόν 500.000 ψηφοφόροι έχουν εγγραφεί για επιστολική ψήφο, με σημαντικό αριθμό από τη Ρουμανία και τη Σερβία.

Παράλληλα, το κόμμα Tisza επιχειρεί να προσεγγίσει τους ψηφοφόρους του εξωτερικού, ενώ οι Ούγγροι πολίτες που ζουν εκτός χώρας αλλά διατηρούν κατοικία στην Ουγγαρία μπορούν να ψηφίσουν σε πρεσβείες και προξενεία, με τάση πιο ευνοϊκή προς την αντιπολίτευση.

Τι θα γίνει αν χάσει ο Όρμπαν την εκλογική μάχη; Η Ευρώπη, πάντως, δεν θα στεναχωρηθεί

Αν ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας χάσει τις εκλογές, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα στερηθεί έναν συναρπαστικό χαρακτήρα. Ποιος θα είναι τόσο συναρπαστικός για μια δυνατή διαμάχη στους κόλπους της ΕΕ; Μια ενόχληση; Ένα βέτο;

Ο Όρμπαν σε όλη τη διάρκεια της 16ετούς προεδρίας του ήταν το «μαύρο» πρόβατο της ευρωπαϊκής οικογένειας λοξοκοιτώντας είτε προς τη Ρωσία, είτε προς την Αμερική και υπερασπιζόμενος – πολλές φορές - τα συμφέροντα τους.

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Και πάνω από όλα είναι φανατικός πολέμιος του Ζελένσκι. Είναι χαρακτηριστικό ότι το δάνειο των 90 δισ. ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα τέλη του προηγούμενου έτους, παραμένει «παγωμένο» λόγω της ουγγρικής αντίρρησης, παρά το γεγονός ότι η Βουδαπέστη έχει εξασφαλίσει εξαίρεση από τη συμμετοχή της.

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Ακόμα, το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε εναντίον της Ουγγαρίας τη διαδικασία του Άρθρου 7 ΣΕΕ. Πρόκειται για τον μηχανισμό που μπορεί, σε εσχάτη ανάγκη, να στερήσει από ένα κράτος μέλος το δικαίωμα ψήφου στο Συμβούλιο. Τον Ιανουάριο 2024, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε αυτή την πρόταση, ενώ το ίδιο σώμα χαρακτήρισε την Ουγγαρία «υβριδικό καθεστώς εκλογικής αυταρχίας» από το 2022. Ωστόσο, η διαδικασία παραμένει αχρησιμοποίητη στο Συμβούλιο, καθώς απαιτείται ομοφωνία, και συμμαχίες κρατών-μελών έχουν αποτρέψει την εφαρμογή της. Μια νίκη Όρμπαν πιθανόν να επαναφέρει αυτή τη συζήτηση στο τραπέζι με αυξημένη ένταση.

Οι «δυνατοί» φίλοι του Ούγγρου ηγέτη

Το να είναι κανείς φίλος με τον Τραμπ αλλά και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν είναι από μόνο του ένα μοναδικό κατόρθωμα, βέβαια όχι ιδιαίτερα θετικό τη δεδομένη χρονική περίοδο αλλά ο Βίκτορ Όρμπαν αυτό – χαρακτηρίζεται «πολύ σκληρός για να πεθάνει» και είναι αποφασισμένος να δώσει τη μάχη της κάλπης μέχρι τέλους.

Άλλωστε σε αυτή την μάχη έχει συμμάχους τους ιδιαίτερα ισχυρούς φίλους του. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντ. Βανς έκανε ολόκληρο ταξίδι πριν λίγες μέρες μέχρι τη Βουδαπέστη προκειμένου να ενισχύσει τον «φίλο» του στον προεκλογικό του αγώνα.

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Ο Βανς στην ομιλία του εξήρε τον Ορμπάν ως έναν από τους λίγους ηγέτες που είναι πρόθυμοι να υπερασπιστούν το δυτικό πολιτισμό, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία του θα έπρεπε να αποτελεί «πρότυπο» για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατηγορώντας τους «γραφειοκράτες των Βρυξελλών» ότι κάνουν «ό,τι μπορούν για να περιορίσουν τον ηγέτη της Ουγγαρίας επειδή δεν τους αρέσει». Υιοθετώντας τη ρητορική του Ορμπάν, κατηγόρησε επίσης την ΕΕ για εκλογική παρέμβαση στις εκλογές της Ουγγαρίας, στοχοποιώντας τη ρύθμιση του ψηφιακού τομέα από το μπλοκ.

Τη στήριξή του στον «αληθινό φίλο» του και πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, εξέφρασε την Παρασκευή 10/4 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των κρίσιμων εκλογών της Κυριακής. Σε μια μακροσεκή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Όρμπαν «πραγματικά ισχυρό και δυναμικό ηγέτη» και κάλεσε τους Ούγγρους να τον ψηφίσουν.

Όπως ανέφερε ο Τραμπ, «παλεύει για τη σπουδαία χώρα του και τον λαό του και τους αγαπά, όπως κι εγώ τις ΗΠΑ. Ο Βίκτορ εργάζεται σκληρά για να προστατεύσει την Ουγγαρία, να αναπτύξει την οικονομία, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να ενισχύσει το εμπόριο, να σταματήσει την παράνομη μετανάστευση και να διασφαλίσει τον νόμο και την τάξη».

Η σημασία της 12ης Απριλίου

Το ότι το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί στην κάλπη είναι δεδομένο. Ορισμένοι, όμως, αναλυτές εκτιμούν ότι η ουγγρική εκλογική αναμέτρηση είναι κάτι πολύ παραπάνω: Λειτουργεί στην πράξη ως ένα άτυπο δημοψήφισμα για την πορεία της χώρας: αν θα συνεχίσει την τάση προσέγγισης προς πιο αυταρχικά πρότυπα διακυβέρνησης και στενότερους δεσμούς με τη Ρωσία ή αν θα επιστρέψει σε μια πιο φιλελεύθερη κατεύθυνση εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άλλοι, ωστόσο, προειδοποιούν ότι μια ενδεχόμενη πολιτική ήττα και αποχώρηση του Βίκτορ Όρμπαν από την εξουσία θα μπορούσε να έχει και αντίστροφη επίδραση, οδηγώντας σε αποδυνάμωση της συνοχής που, για χρόνια, είχε διαμορφωθεί γύρω από την πολιτική του παρουσία και τον ρόλο του στο εσωτερικό και το ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό.