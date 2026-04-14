«Καμπανάκι» ΔΝΤ: Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,1% για το 2026 λόγω γεωπολιτικών εντάσεων

«Οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας έχουν επιδεινωθεί απότομα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο Pierre-Olivier Gourinchas, επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, στην τελευταία έκθεση World Economic Outlook που δημοσιεύθηκε σήμερα. Όπως σημείωσε, η σύγκρουση ενδέχεται να οδηγήσει σε μια παγκόσμια «ενεργειακή κρίση πρωτοφανούς κλίμακας».
Σύμφωνα με μετάδοση του CNN, το ΔΝΤ εκτιμά πλέον ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα φτάσει το 3,1% το 2026, δηλαδή 0,2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από την πρόβλεψη του Ιανουαρίου. Αυτή η σχετικά μικρή υποβάθμιση βασίζεται στην υπόθεση ότι ο πόλεμος θα είναι «βραχύβιος». Παράλληλα, ο παγκόσμιος πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει στο 4,4% φέτος.
Ωστόσο, το Ταμείο παρουσίασε και εναλλακτικά σενάρια σε περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης. Στο πιο δυσμενές από αυτά —όπου οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξάνονται κατά 100% έως 200% σε σχέση με τον Ιανουάριο και παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα έως το 2027— η παγκόσμια ανάπτυξη θα περιοριστεί μόλις στο 2%.
Ένα τέτοιο επίπεδο θα αποτελούσε «οριακή κατάσταση για παγκόσμια ύφεση», καθώς ανάπτυξη κάτω από το 2% έχει καταγραφεί μόλις τέσσερις φορές από το 1980, σύμφωνα με το ΔΝΤ.
Πριν από την έναρξη του πολέμου, η παγκόσμια οικονομία παρουσίαζε καλύτερη από την αναμενόμενη πορεία, με προοπτικές αναθεώρησης της ανάπτυξης προς τα πάνω. Μάλιστα, ένα θετικό στοιχείο είναι ότι η υποβάθμιση των προβλέψεων αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των δασμών στις ΗΠΑ σε σχέση με το προηγούμενο έτος.