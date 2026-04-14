ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Καμπανάκι» ΔΝΤ: Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,1% για το 2026 λόγω γεωπολιτικών εντάσεων
Ειδήσεις
17:53 - 14 Απρ 2026

«Καμπανάκι» ΔΝΤ: Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,1% για το 2026 λόγω γεωπολιτικών εντάσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) μείωσε ελαφρώς τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη φέτος, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι επιπτώσεις από τον πόλεμο με το Ιράν θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύ πιο σοβαρές εάν η σύγκρουση παραταθεί και οι τιμές της ενέργειας εκτοξευθούν.

«Οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας έχουν επιδεινωθεί απότομα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο Pierre-Olivier Gourinchas, επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, στην τελευταία έκθεση World Economic Outlook που δημοσιεύθηκε σήμερα. Όπως σημείωσε, η σύγκρουση ενδέχεται να οδηγήσει σε μια παγκόσμια «ενεργειακή κρίση πρωτοφανούς κλίμακας».

Σύμφωνα με μετάδοση του CNN, το ΔΝΤ εκτιμά πλέον ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα φτάσει το 3,1% το 2026, δηλαδή 0,2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από την πρόβλεψη του Ιανουαρίου. Αυτή η σχετικά μικρή υποβάθμιση βασίζεται στην υπόθεση ότι ο πόλεμος θα είναι «βραχύβιος». Παράλληλα, ο παγκόσμιος πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει στο 4,4% φέτος.

Ωστόσο, το Ταμείο παρουσίασε και εναλλακτικά σενάρια σε περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης. Στο πιο δυσμενές από αυτά —όπου οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξάνονται κατά 100% έως 200% σε σχέση με τον Ιανουάριο και παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα έως το 2027— η παγκόσμια ανάπτυξη θα περιοριστεί μόλις στο 2%.

Ένα τέτοιο επίπεδο θα αποτελούσε «οριακή κατάσταση για παγκόσμια ύφεση», καθώς ανάπτυξη κάτω από το 2% έχει καταγραφεί μόλις τέσσερις φορές από το 1980, σύμφωνα με το ΔΝΤ.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, η παγκόσμια οικονομία παρουσίαζε καλύτερη από την αναμενόμενη πορεία, με προοπτικές αναθεώρησης της ανάπτυξης προς τα πάνω. Μάλιστα, ένα θετικό στοιχείο είναι ότι η υποβάθμιση των προβλέψεων αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των δασμών στις ΗΠΑ σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΝΤ: Το Ηνωμένο Βασίλειο ο μεγάλος «ασθενής» της ανάπτυξης ελέω Μέσης Ανατολής
Ειδήσεις

ΔΝΤ: Το Ηνωμένο Βασίλειο ο μεγάλος «ασθενής» της ανάπτυξης ελέω Μέσης Ανατολής

ΔΝΤ: Κάτω από 2% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας την επόμενη διετία – Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026
Οικονομία

ΔΝΤ: Κάτω από 2% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας την επόμενη διετία – Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΝΤ: «Ανάσα» για την Ελλάδα η μείωση χρέους – Οι προκλήσεις από πληθωρισμό και ενέργεια
Οικονομία

ΔΝΤ: «Ανάσα» για την Ελλάδα η μείωση χρέους – Οι προκλήσεις από πληθωρισμό και ενέργεια

Σήμα κινδύνου από το ΔΝΤ: Το ευρωπαϊκό χρέος μπορεί να εκτοξευθεί στο 130% του ΑΕΠ
Ειδήσεις

Σήμα κινδύνου από το ΔΝΤ: Το ευρωπαϊκό χρέος μπορεί να εκτοξευθεί στο 130% του ΑΕΠ

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα
Ειδήσεις

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Καμπανάκι από το ΔΝΤ: Στο 3% η παγκόσμια ανάπτυξη το 2026 - Στο 4,7% ο πληθωρισμός
Ειδήσεις

Καμπανάκι από το ΔΝΤ: Στο 3% η παγκόσμια ανάπτυξη το 2026 - Στο 4,7% ο πληθωρισμός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 18:37

Alpha Trust: Έναρξη διαπραγμάτευσης 73.200 νέων μετοχών στο ΧΑ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 18:30

Στρατηγική συμφωνία: Η Nova μεταβιβάζει το ποσοστό της στη Nova ICT στην IREON Technologies

Magazino
20/07/2026 - 18:23

Πώς η FIFA μετέτρεψε το Μουντιάλ σε μηχανή δισεκατομμυρίων

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 17:55

Συνεδρίαση ισορροπίας στο ΧΑ: Οι αγοραστές αντιστέκονται, αλλά η αγορά δοκιμάζεται

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:48

Πέθανε ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν

Πολιτική
20/07/2026 - 17:38

ΕΛΑΣ: 5+1 παρεμβάσεις για τη Δημόσια Παιδεία – Κατάργηση πανελλαδικών και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Φορολογία
20/07/2026 - 17:28

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ

Αναλύσεις
20/07/2026 - 17:09

Aktor: Καλύφθηκε πάνω από 2 φορές το βιβλίο της ΑΜΚ των €650 εκατ.

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:02

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας - Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στο σημείο

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 16:56

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή 

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:46

Ιράν – ΗΠΑ: Πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία και αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας

Πολιτική
20/07/2026 - 16:45

Ανδρουλάκης: Το Μαξίμου θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:41

Επίσημα στο τιμόνι της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ – Ο έβδομος πρωθυπουργός μέσα σε μία δεκαετία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 16:39

Εθνική Τράπεζα: Βραβεύτηκε για 2η διαδοχική χρονιά ως «Best Investment Bank for Financing Solutions in Greece»

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:27

Η Ευρώπη θέλει να μπει στην πρώτη γραμμή της ΤΝ – Ο Ντράγκι πιέζει για μεταρρυθμίσεις

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:23

Νέος ηγέτης της Χαμάς ο Χαλίλ Αλ Χαΐγια

Πολιτική
20/07/2026 - 16:19

Χρηστίδης: Οι υπουργοί της ΝΔ έχουν αφήσει τα στιλό και κάνουν προεκλογική εκστρατεία - Εκλογές το συντομότερο

Πολιτική
20/07/2026 - 16:15

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Συμεών Κεδίκογλου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 16:11

Alpha Bank: Υλοποιεί το πρόγραμμα Alpha Way Change Agents Program και διευρύνει τη συνεργασία της με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:04

Οι Χούθι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 16:00

Clever Point και REVOIL σε συνεργασία για την ανάπτυξη του δικτύου και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης καταναλωτών

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:58

Κικίλιας από Αμοργό: Νέα εγκατάσταση αφαλάτωσης – Σχεδιάζουμε το μέλλον με επίκεντρο τις ανάγκες των νησιωτών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:54

Tο PEUGEOT 2008 διευρύνει τη γκάμα του με τον νέας γενιάς κινητήρα βενζίνης Turbo 100

Οικονομία
20/07/2026 - 15:54

ΥΠΕΘΟ για Ταμείο Ανάκαμψης: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα – Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ

Ειδήσεις
20/07/2026 - 15:51

BofA: «Φρένο» από την ΕΚΤ τον Ιούλιο – Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
20/07/2026 - 15:43

Προκλητικός Ερντογάν για την εισβολή στην Κύπρο: Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:37

Στον δρόμο για το Παρίσι: Το smart #2 ολοκληρώνει ένα απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:36

30.000.000 οχήματα GAC: ένα παγκόσμιο ορόσημο που περνά και από την Ελλάδα

Πολιτική
20/07/2026 - 15:33

Τσουκαλάς: Για τη ΝΔ τα σκάνδαλα είναι κανονικότητα, μας καλεί να τα συνηθίσουμε

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 15:29

ΕΤΒΑ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών για έργα του ΤΑΑ Ελλάδα 2.0, προϋπολογισμού €50 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ