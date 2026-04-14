«Καμπανάκι» ΔΝΤ: Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,1% για το 2026 λόγω γεωπολιτικών εντάσεων

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) μείωσε ελαφρώς τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη φέτος, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι επιπτώσεις από τον πόλεμο με το Ιράν θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύ πιο σοβαρές εάν η σύγκρουση παραταθεί και οι τιμές της ενέργειας εκτοξευθούν.

«Οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας έχουν επιδεινωθεί απότομα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο Pierre-Olivier Gourinchas, επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, στην τελευταία έκθεση World Economic Outlook που δημοσιεύθηκε σήμερα. Όπως σημείωσε, η σύγκρουση ενδέχεται να οδηγήσει σε μια παγκόσμια «ενεργειακή κρίση πρωτοφανούς κλίμακας».

Σύμφωνα με μετάδοση του CNN, το ΔΝΤ εκτιμά πλέον ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα φτάσει το 3,1% το 2026, δηλαδή 0,2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από την πρόβλεψη του Ιανουαρίου. Αυτή η σχετικά μικρή υποβάθμιση βασίζεται στην υπόθεση ότι ο πόλεμος θα είναι «βραχύβιος». Παράλληλα, ο παγκόσμιος πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει στο 4,4% φέτος.

Ωστόσο, το Ταμείο παρουσίασε και εναλλακτικά σενάρια σε περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης. Στο πιο δυσμενές από αυτά —όπου οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξάνονται κατά 100% έως 200% σε σχέση με τον Ιανουάριο και παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα έως το 2027— η παγκόσμια ανάπτυξη θα περιοριστεί μόλις στο 2%.

Ένα τέτοιο επίπεδο θα αποτελούσε «οριακή κατάσταση για παγκόσμια ύφεση», καθώς ανάπτυξη κάτω από το 2% έχει καταγραφεί μόλις τέσσερις φορές από το 1980, σύμφωνα με το ΔΝΤ.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, η παγκόσμια οικονομία παρουσίαζε καλύτερη από την αναμενόμενη πορεία, με προοπτικές αναθεώρησης της ανάπτυξης προς τα πάνω. Μάλιστα, ένα θετικό στοιχείο είναι ότι η υποβάθμιση των προβλέψεων αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των δασμών στις ΗΠΑ σε σχέση με το προηγούμενο έτος.