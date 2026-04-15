Ιράν: Απειλεί με μπλοκάρισμα της Ερυθράς Θάλασσας αν συνεχιστεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός

Το Ιράν προειδοποιεί ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν το ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, εκτιμώντας ότι μια τέτοια ενέργεια μπορεί να συνιστά παραβίαση της ισχύουσας εκεχειρίας.

Πιο αναλυτικά, ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής της διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ότι αν οι ΗΠΑ διατηρήσουν τον αποκλεισμό και δημιουργήσουν συνθήκες ανασφάλειας για τα ιρανικά εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την κατάρρευση της εκεχειρίας, η οποία ισχύει από τις 8 Απριλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα, τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δε θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή εμπορίου -ούτε εισαγωγές ούτε εξαγωγές- στον Περσικό Κόλπο, τη Θάλασσα του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα.

Παρότι το Ιράν δε διαθέτει ακτογραμμή στην Ερυθρά Θάλασσα, μπορεί να βασιστεί στους συμμάχους του στην Υεμένη, δηλαδή τους αντάρτες Χούθι, οι οποίοι έχουν ήδη απειλήσει με επιθέσεις κατά πλοίων στην περιοχή, όπου ασκούν επιρροή από τις ορεινές περιοχές που ελέγχουν.

Την ίδια στιγμή, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την επιβολή αποκλεισμού σε πλοία κάθε εθνικότητας που κινούνται προς ή από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες ζώνες.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι έχει περιορίσει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη των συγκρούσεων στις 28 Φεβρουαρίου, οι οποίες προκλήθηκαν από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν.

Ωστόσο, σύμφωνα με δεδομένα από πλατφόρμες παρακολούθησης ναυσιπλοΐας, ορισμένα πλοία που αναχώρησαν από ιρανικά λιμάνια κατάφεραν να διασχίσουν τα στενά πρόσφατα.

Επιπλέον, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, αναφέρει ότι οι θαλάσσιες μεταφορές από τα ιρανικά λιμάνια συνεχίζονται παρά τον αποκλεισμό, με εμπορικά πλοία να κατευθύνονται προς διάφορους προορισμούς ανά τον κόσμο τις τελευταίες 24 ώρες.