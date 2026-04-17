Ουκρανία: Ρωσική νυχτερινή επιδρομή με drones προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές εγκαταστάσεις στο Δούναβη

Ρωσική νυχτερινή επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές εγκαταστάσεις στο Ισμαΐλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, ενώ ένα από τα drones παρεξέκλινε της πορείας του και εισήλθε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, σύμφωνα με τις αρχές των δύο χωρών.

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο λιμάνι βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ουκρανίας, απέναντι από τη Ρουμανία, στην άλλη πλευρά του ποταμού, και αποτελεί κρίσιμο κόμβο εφοδιασμού κατά τη διάρκεια του πολέμου, γι’ αυτό και γίνεται συχνά στόχος επιθέσεων.

Από την επίθεση προκλήθηκαν πυρκαγιές, οι οποίες τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ζημιές υπέστησαν διοικητικά κτίρια, παραγωγικές εγκαταστάσεις και σιδηροδρομικές υποδομές, όπως ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Εδαφών.

«Οι επιθέσεις κατά των λιμενικών υποδομών στην περιοχή συνεχίζονται επί αρκετές συνεχόμενες ημέρες», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στο Telegram, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Οι ουκρανικές λιμενικές αρχές σημείωσαν ότι το λιμάνι -χωρίς να το κατονομάσουν- παραμένει σε λειτουργία.

Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι από τις 18:00 τοπική ώρα χθες, Πέμπτη (16/4), η Ρωσία εκτόξευσε ένα βαλλιστικό πύραυλο και 172 drones. Οι αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν 147 από αυτά, ωστόσο ο πύραυλος και ακόμη 20 drones έπληξαν οκτώ διαφορετικούς στόχους.

Τέλος, από την πλευρά του, το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τα συστήματα ραντάρ εντόπισαν ένα drone που παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης.