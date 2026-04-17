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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 4% του δείκτη εκροών στη γεωργία τον Φεβρουάριο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:19 - 17 Απρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 4% του δείκτη εκροών στη γεωργία τον Φεβρουάριο

Reporter.gr Newsroom
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Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2020=100,0 για τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,0%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Φεβρουαρίου 2025, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2024, είχε παρουσιάσει μείωση 8,4%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 4,0%, τον μήνα Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, προκύπτει: α) από την αύξηση κατά 3,5% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας φρούτα, και β) από την αύξηση κατά 5,0% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,6%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 2,1%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,1%, έναντι μείωσης 2,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Φεβρουαρίου 2025 με τον Φεβρουάριο 2024.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 1,1%, τον μήνα Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 1,0% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 1,2% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

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