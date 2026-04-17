Πλεύρης: Διάψευση ότι ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - «Θα κινηθώ νομικά για συκοφαντία»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, προχώρησε σε δημόσια διάψευση δημοσιεύματος, το οποίο, όπως τονίζει, παρουσιάζει ψευδώς στοιχεία σχετικά με δήθεν διαβίβαση φακέλου από την Ευρωπαία Εισαγγελία για την περίοδο που είχε διατελέσει υπουργός Υγείας και τη διαχείριση της πανδημίας.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Πλεύρης κάνει λόγο για «fake news» που διακινήθηκαν από ιστοσελίδα, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοια εξέλιξη και χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς «ψευδείς».

Όπως διευκρινίζει, η δικογραφία που πράγματι έχει διαβιβαστεί αφορά μήνυση υπαλλήλου του υπουργείου Υγείας σε βάρος του, με την αιτιολογία ότι, κατά την κρίση της, θα έπρεπε να έχει παρέμβει σε υπηρεσιακή διαφορά μεταξύ υπαλλήλων.

Παράλληλα, ο υπουργός ζητά την άμεση αποκατάσταση της αλήθειας και της εικόνας του, κάνοντας λόγο για προσβολή της τιμής και της υπόληψής του και προειδοποιώντας ότι, σε αντίθετη περίπτωση, θα κινηθεί νομικά.

Κλείνοντας, ο Θάνος Πλεύρης επισημαίνει ότι όσοι παράγουν και αναπαράγουν «ψευδείς ειδήσεις» δεν μπορούν πλέον να επικαλούνται άγνοια και προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι «η ανοχή απέναντι στη συκοφαντία έχει τελειώσει».

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη έχει ως εξής:

«Το site pronews διακινεί από χθες ψευδή είδηση ότι δήθεν ήλθε φάκελος από την Ευρωπαία εισαγγελέα για την περίοδο που ήμουν υπουργός υγείας για τη διαχείριση της πανδημίας. Είναι ψεύτες. Η δικογραφία που ήλθε αφορά μήνυση υπαλλήλου του υπουργείο υγείας προς εμένα επειδή κατά την άποψη της έπρεπε να παρέμβω σε διάφορα που είχε με υπηρεσίες του υπουργείου υγείας και άλλον υπάλληλο. Αναμένω την άμεση αποκατάσταση της αλήθειας τα επόμενα λεπτά με πλήρη αποκατάσταση της προσβολής της τιμής και υπόληψης μου. Εάν δεν το πράξουν ακολουθείται η νόμιμη οδος. Εξυπακούεται ότι όσοι παράγουν και διακινούν το fake news πλέον δε μπορούν να δηλώνουν άγνοια και θα τους καταδιώξω δικαστικά. Η ανοχή στους ψεύτες και συκοφάντες τελείωσε»

{https://x.com/thanosplevris/status/2045056935989297331}