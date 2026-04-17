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Τραμπ - Πάπας Λεών: Η σύγκρουση μεταξύ των ισχυρότερων ανδρών του κόσμου διχάζει τους Αμερικανούς Καθολικούς
Ειδήσεις
14:20 - 17 Απρ 2026

Τραμπ - Πάπας Λεών: Η σύγκρουση μεταξύ των ισχυρότερων ανδρών του κόσμου διχάζει τους Αμερικανούς Καθολικούς

Reporter.gr Newsroom
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Καθολικοί ψηφοφόροι σε ολόκληρες τις ΗΠΑ αντιδρούν στη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο από τους ισχυρότερους άνδρες στον κόσμο αναφέρει σε άρθρο της η Wall Street Journal.

Η διαμάχη του προέδρου Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ και η εικόνα που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος, δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανίζεται ως φιγούρα τύπου Χριστού, έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμιο ζήτημα για τη σύγκρουση των δύο ισχυρότερων Αμερικανών και δοκιμάζουν την αφοσίωση των περίπου 53 εκατομμυρίων Ρωμαιοκαθολικών στις ΗΠΑ.

Στη βάση των πιστών, η αντιπαράθεση πλέον αντηχεί μέσα στους ναούς, στους χώρους στάθμευσης των εκκλησιών και στις καθολικές γειτονιές της Αμερικής, από το Πίτσμπεργκ και τη Βοστώνη έως το Μαϊάμι.

Η Λετίσια Βελάσκες, καθολική και επί χρόνια υποστηρίκτρια των Ρεπουμπλικανών, δήλωσε ότι ένιωσε έντονη ενόχληση από τη ρητορική του Τραμπ, ιδίως μετά από ανάρτηση με επιθετικό ύφος για το Ιράν την ημέρα του Πάσχα. Ωστόσο, το σημείο καμπής για την ίδια ήταν η εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία ο πρόεδρος απεικονίζεται με τρόπο που παραπέμπει στον Χριστό. Η ίδια θεώρησε ότι πρόκειται για ένδειξη υπερβολικής αυτοπροβολής και ανακοίνωσε δημόσια ότι αποσύρει τη στήριξή της.

Η στάση της, πάντως, δεν είναι ενδεικτική των καθολικών καθώς υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις. Ο Φιλ Λικουόρι, επίσης καθολικός, εκφράζει άλλη άποψη, υποστηρίζοντας ότι ο Πάπας δεν θα έπρεπε να εμπλέκεται σε πολιτικά ζητήματα. Για τον ίδιο, η επίμαχη εικόνα που παρουσίασε ο Τραμπ την ημέρα του Πάσχα, δεν αποτελεί προσβολή αλλά σατιρική έκφραση, ενώ θεωρεί ότι ο Τραμπ δέχεται υπερβολική κριτική.

Κάποιοι επηρεάζονται αλλά υποστηρίζουν τον Τραμπ

Αυτή η διχογνωμία αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση στο εσωτερικό της καθολικής κοινότητας. Πολλοί πιστοί αναγνωρίζουν τις αδυναμίες και τις αντιφάσεις του Τραμπ, ωστόσο συνεχίζουν να τον υποστηρίζουν, θεωρώντας ότι εξυπηρετεί βασικές αξίες τους, ιδιαίτερα σε ζητήματα όπως οι αμβλώσεις. Για ορισμένους, η πολιτική επιλογή παραμένει στη λογική του «λιγότερο κακού», παρά σε εκείνη της πλήρους ταύτισης.

Στο Πίτσμπεργκ ωστόσο, οι νεότεροι ψηφοφόροι εκφράζουν πιο σύνθετες στάσεις. Ο Μπρέντον Μίλερ-Μπολντ, που ψήφισε Τραμπ χωρίς ενθουσιασμό, δηλώνει ότι διαφωνεί με τον χαρακτήρα του προέδρου, αλλά εξακολουθεί να τον θεωρεί προτιμότερη επιλογή λόγω συγκεκριμένων πολιτικών θέσεων. Οι πρόσφατες εξελίξεις, όπως σημειώνει, δεν αρκούν για να αλλάξουν αυτή του την εκτίμηση.

Ο Πάπας από την πλευρά του, εμφανίζεται σταθερός στη στάση του, τονίζοντας ότι δεν φοβάται να εκφράζει δημόσια το μήνυμα του Ευαγγελίου, ιδιαίτερα σε ζητήματα όπως η ειρήνη. Η τοποθέτησή του εκλαμβάνεται από υποστηρικτές του ως συνεπής προς τον θεσμικό του ρόλο, ενώ επικριτές θεωρούν ότι υπερβαίνει τα όρια της θρησκευτικής ηγεσίας.

Για όσους ήταν ήδη αντίθετοι στον Τραμπ, τα πρόσφατα γεγονότα ενισχύουν την αρνητική τους στάση. Παρ’ όλα αυτά, σε περιοχές με ισχυρή καθολική παράδοση, όπως η ιταλική κοινότητα της Βοστώνης, πολλοί πιστοί προσπαθούν να κρατήσουν τις ισορροπίες. Εκφράζουν σεβασμό προς τον Πάπα αλλά συνεχίζουν να στηρίζουν τον πρόεδρο Τραμπ, εκτιμώντας ότι η ένταση έχει διογκωθεί υπερβολικά από τα μέσα ενημέρωσης και το δημόσιο διάλογο.

Στο Μαϊάμι, πιστοί που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά ομιλίες του Πάπα υπογραμμίζουν ότι η έμφασή του στην ειρήνη αποτελεί βασικό στοιχείο της αποστολής του. Θεωρούν ότι η κριτική προς το πρόσωπό του αποκαλύπτει άγνοια για τον ρόλο της Εκκλησίας στη διεθνή σκηνή.

Διόλου πρωτόγνωρη η ένταση ανάμεσα σε Τραμπ και Πάπα

Εκκλησιαστικοί ηγέτες επισημαίνουν ότι συγκρούσεις αυτού του βεληνεκούς δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Όπως τονίζουν, η ιστορία είναι γεμάτη από ανάλογες εντάσεις, οι οποίες συνήθως αποκλιμακώνονται μέσα από διάλογο και θεσμικές ισορροπίες. Παρά την οξύτητα της τρέχουσας αντιπαράθεσης, εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία ότι με το χρόνο και την επικοινωνία η κρίση θα εκτονωθεί...

Η επίμαχη υπόθεση ωστόσο, αναδεικνύει όχι μόνο τη σύγκρουση δύο ισχυρών προσωπικοτήτων, αλλά και τις εσωτερικές αντιφάσεις μιας μεγάλης θρησκευτικής κοινότητας που καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην πίστη, την πολιτική ταυτότητα και τις σύγχρονες προκλήσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/04/2026 - 14:35
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