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Αυστρία: Δυστύχημα με ένα νεκρό και επτά τραυματίες από πρόσκρουση τρόλεϊ σε σούπερ μάρκετ
Ειδήσεις
17:37 - 20 Απρ 2026

Αυστρία: Δυστύχημα με ένα νεκρό και επτά τραυματίες από πρόσκρουση τρόλεϊ σε σούπερ μάρκετ

Reporter.gr Newsroom
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Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και επτά ακόμη τραυματίστηκαν όταν τρόλεϊ εκτροχιάστηκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε σούπερ μάρκετ, το απόγευμα της Δευτέρας (20/04) στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ερυθρού Σταυρού.      

Πιο συγκεκριμένα, εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το θύμα υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των διασωστών να το επαναφέρουν.

Οι επτά τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, με δύο εξ αυτών να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, όπως έγινε γνωστό.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία για την ταυτότητα του θύματος ούτε έχουν διευκρινίσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, το οποίο συνέβη σε διασταύρωση στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα σωστικά συνεργεία για την παροχή βοήθειας και την αντιμετώπιση των συνεπειών του περιστατικού.

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