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Αφθώδης πυρετός: Οικονομική στήριξη σε τέσσερις άξονες για τους πληγέντες στη Λέσβο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17:22 - 20 Απρ 2026

Αφθώδης πυρετός: Οικονομική στήριξη σε τέσσερις άξονες για τους πληγέντες στη Λέσβο

Reporter.gr Newsroom
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Από τέσσερις άξονες αποτελείται το ολοκληρωμένο πλαίσιο οικονομικής στήριξης προς τους πληγέντες από τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Οι άξονες όπως τόνισε ο κ. Σχοινάς αποτελούνται από:

1)Αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα, με κάλυψη ανά ζώο βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

2)Αποζημιώσεις για απώλεια εισοδήματος, που φτάνουν τα 70 ευρώ για πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών και τα 35 ευρώ για νεότερα ζώα ή ζώα αναπαραγωγής.

3)Ενίσχυση για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, μέσω καθεστώτος de minimis για τους κτηνοτρόφους εντός ζωνών περιορισμού.

4)Ειδική αποζημίωση για το γάλα που καταστρέφεται ή δεν παράγεται λόγω των περιοριστικών μέτρων, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός, στόχος των παρεμβάσεων είναι η άμεση και ουσιαστική στήριξη των παραγωγών, όχι μόνο για τις απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο, αλλά και για τις ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις. Κεντρικό στοιχείο της κυβερνητικής στρατηγικής αποτελεί η ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας.

«Αν δεν χτίσουμε ισχυρή ασπίδα βιοασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα δεν θα λειτουργήσουν», σημείωσε και υπογράμμισε ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα παραβατικότητας, όπως η παρεμπόδιση των κτηνιατρικών ελέγχων.

Παράλληλα ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε ως ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Λέσβο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια σύνθετη κρίση με τοπικές, εθνικές αλλά και δυνητικά ευρωπαϊκές διαστάσεις.

«Διαχειριζόμαστε μια δύσκολη κατάσταση, με πολλά διακυβεύματα και χωρίς περιθώρια λαθών», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε τον χειρισμό της ελληνικής κυβέρνησης στο νησί.

Την ίδια στιγμή, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε ευθύνες που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, σημειώνοντας ότι επανειλημμένες προειδοποιήσεις του αρμόδιου υπουργείου αγνοήθηκαν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. «Είναι ώρα μάχης και κρίσης και οφείλουμε να τη διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», τόνισε.

Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας η Λέσβος, εκτός από τη μετάβαση των 10 κτηνιάτρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, θα ενισχυθεί με επιπλέον 13 στρατιωτιικούς κτηνιάτρους, ενώ 7 ακόμη θα αποσταλούν σε γειτονικές περιοχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στο νησί έχουν καταγραφεί 43 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 54 εκτροφές, ενώ έχουν θανατωθεί 9.439 αιγοπρόβατα και 257 βοοειδή στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της νόσου. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 11.652 αιμοληψίες και έχουν ελεγχθεί εργαστηριακά περισσότερα από 21.000 δείγματα.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο εμβολιασμού, η αρμόδια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, Μαίρη Γιαννιού ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ακόμη η κατάλληλη στιγμή.

Όπως σημειώθηκε, προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της επιτήρησης και η εκρίζωση της νόσου, ενώ ο εμβολιασμός μπορεί να λειτουργήσει μόνο συμπληρωματικά και όχι ως άμεση λύση. Τέλος, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρο Πρωτοψάλτη, σημείωσε ότι στον Έβρο οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επαγρύπνηση, ενώ υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τις περιφέρειες.

Για τις 6 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η εκ νέου σύσκεψη κτηνοτρόφων και τυροκόμων στο νησί της Λέσβου, προκειμένου με βάση τα όσα άκουσαν από τον κ. Σχοινά, να επανεκτιμήσουν την κατάσταση.

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