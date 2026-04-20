Τραμπ: «Κερδίζω τον πόλεμο και τα πράγματα πηγαίνουν εξαιρετικά» – Κατηγορεί τους πάντες για fake news

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη Δευτέρα (20/4) με μια σειρά από αναρτήσεις στο Truth Social την... πεποίθηση ότι η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν θα υπερτερεί σημαντικά της συμφωνίας του 2015, εκτιμώντας παράλληλα ότι οι εξελίξεις θα προχωρήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εξαπέλυσε ακόμη πυρά κατα εγχώριων ΜΜΕ και των πολιτικών του αντιπάλων, ισχυριζόμενος ταυτόχρονα ότι... κερδίζει τον πόλεμο.

Αναλυτικά:

Η πρώτη ανάρτηση Τραμπ

«Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ που κάνουμε με το Ιράν θα είναι ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ από το JCPOA, που συνήθως αναφέρεται ως “Η πυρηνική συμφωνία με το Ιράν”, η οποία υπογράφηκε από τον Barack Hussein Obama και τον Sleepy Joe Biden, μία από τις χειρότερες συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ και αφορούν την ασφάλεια της χώρας μας. Ήταν ένας εγγυημένος δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο, κάτι που δεν θα συμβεί, και δεν μπορεί να συμβεί, με τη συμφωνία που εργαζόμαστε τώρα.

Στην πραγματικότητα έδωσαν 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε «ΠΡΑΣΙΝΑ» μετρητά, φορτωμένα σε ένα Boeing 757, και τα πέταξαν στο Ιράν για να τα ξοδέψει η ιρανική ηγεσία όπως έκρινε. Άδειασαν όλα τα μετρητά από τράπεζες στην Ουάσιγκτον D.C., τη Βιρτζίνια και το Μέριλαντ. Οι τραπεζίτες είπαν ότι δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο. Επιπλέον, πληρώθηκαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στο Ιράν.

Αν δεν είχα τερματίσει εκείνη τη “συμφωνία”, πυρηνικά όπλα θα είχαν χρησιμοποιηθεί εναντίον του Ισραήλ και σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των αγαπημένων μας στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ. Τα ψευδή μέσα ενημέρωσης, όπως ο ελαφρύς “δημοσιογράφος” της Washington Post David Ignatius, λατρεύουν να μιλούν για το JCPOA, γνωρίζοντας ότι ήταν ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ και μια πλήρης ντροπή για τη χώρα μας.

Αν επιτευχθεί συμφωνία υπό τον “TRUMP”, θα εγγυάται ειρήνη, ασφάλεια και προστασία, όχι μόνο για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ευρώπη, την Αμερική και παντού αλλού. Θα είναι κάτι για το οποίο θα είναι περήφανος ολόκληρος ο κόσμος, αντί για τα χρόνια ντροπής και ταπείνωσης που έχουμε αναγκαστεί να υποστούμε λόγω ανίκανης και δειλής ηγεσίας!».

Ο Τραμπ βλέπει... υπονόμευση εκ των έσω

Στη δεύτερη παρέμβασή του, ο Τραμπ επιτέθηκε στους Δημοκρατικούς, κατηγορώντας τους ότι επιχειρούν να υπονομεύσουν τη διαπραγματευτική θέση των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα απέρριψε ισχυρισμούς ότι είχε δεσμευτεί για ταχεία στρατιωτική επίλυση του ζητήματος με το Ιράν.

«Διαβάζω τα ψευδή μέσα ενημέρωσης να λένε ότι βρίσκομαι υπό “πίεση” για να κάνω μια συμφωνία. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ! Δεν βρίσκομαι υπό καμία απολύτως πίεση, αν και όλα θα συμβούν σχετικά γρήγορα!

Ο χρόνος δεν είναι αντίπαλός μου· το μόνο που έχει σημασία είναι ότι επιτέλους, μετά από 47 χρόνια, θα διορθώσουμε το ΧΑΟΣ που άφησαν άλλοι πρόεδροι επειδή δεν είχαν το θάρρος ή τη διορατικότητα να κάνουν αυτό που έπρεπε σχετικά με το Ιράν.

Είμαστε μέσα στη διαδικασία, και θα γίνει ΣΩΣΤΑ, και δεν θα αφήσουμε τους αδύναμους και αξιοθρήνητους Δημοκρατικούς, ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΟΛΟΙ, που για χρόνια μιλούσαν για τους κινδύνους του Ιράν και ότι πρέπει να γίνει κάτι, αλλά τώρα, επειδή το κάνω εγώ, μειώνουν τα επιτεύγματα του στρατού μας και της κυβέρνησης Τραμπ.

Αυτό εκτελείται άψογα, σε κλίμακα Βενεζουέλας, απλώς σε μεγαλύτερη και πιο σύνθετη επιχείρηση. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο.

Στην πρώτη μου θητεία, έχτισα τον μεγαλύτερο στρατό που είχε ποτέ η χώρα μας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας της Διαστημικής Δύναμης. Στη δεύτερη θητεία μου, χρησιμοποιώ σωστά και με σύνεση τον στρατό μας για να λύσω προβλήματα που μας άφησαν άλλοι με πολύ λιγότερη κατανόηση ή ικανότητα.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!

Πρόεδρος DONALD J. TRUMP»

Σε άλλη πάλι ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι κερδίζει τον πόλεμο και τα έβαλε με μια σειρά από διεθνή μέσα που διαδίουν, σύμφωνα με ισχυρισμούς του, ψευδείς ειδήσεις.

Αναλυτικά:

«Κερδίζω έναν Πόλεμο, ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ, τα πράγματα πηγαίνουν εξαιρετικά καλά, ο Στρατός μας είναι καταπληκτικός και, αν διαβάζατε τα Fake News, όπως οι αποτυχημένοι New York Times, η απολύτως φρικτή και αποκρουστική Wall Street Journal, ή η πλέον σχεδόν ανύπαρκτη – ευτυχώς – Washington Post, θα νομίζατε πως στην πραγματικότητα χάνουμε τον Πόλεμο.

Ο εχθρός είναι μπερδεμένος, γιατί λαμβάνει αυτές τις ίδιες «αναφορές» των Μέσων, και όμως βλέπει ότι το Ναυτικό του έχει ολοκληρωτικά καταστραφεί, η Αεροπορία του έχει περάσει στο σκοτάδι, δεν διαθέτει πλέον αντιπυραυλικά ή αντιαεροπορικά συστήματα, οι προηγούμενοι ηγέτες του έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί (αυτό, πέρα από όλα τα άλλα, ήταν και Αλλαγή Καθεστώτος!), και ίσως το πιο σημαντικό απ’ όλα, Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, τον οποίο δεν θα άρουμε μέχρι να υπάρξει «ΣΥΜΦΩΝΙΑ», καταστρέφει κυριολεκτικά το Ιράν.

Χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα — ένα ποσό μη βιώσιμο, ακόμη και βραχυπρόθεσμα. Τα αντιαμερικανικά Fake News εύχονται να νικήσει το Ιράν, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, γιατί εγώ είμαι επικεφαλής! Όπως ακριβώς αυτοί οι αντιπατριωτικοί άνθρωποι χρησιμοποίησαν κάθε ίχνος της περιορισμένης τους δύναμης για να με πολεμήσουν στις Εκλογές, συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο και τώρα με το Ιράν.

Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο — ήδη είναι!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

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