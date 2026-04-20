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Στο «παρά πέντε» συμφωνία για δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία – Κρίσιμος παράγοντας η ροή ρωσικού πετρελαίου
Ειδήσεις
22:30 - 20 Απρ 2026

Στο «παρά πέντε» συμφωνία για δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία – Κρίσιμος παράγοντας η ροή ρωσικού πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Οι πρέσβεις της ΕΕ εμφανίζονται έτοιμοι να εγκρίνουν δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία την Τετάρτη — υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκατασταθεί εγκαίρως η ροή ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία.

Σε ένδειξη αισιοδοξίας ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ενέταξε το θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης των 27 πρέσβεων. Σύμφωνα με τέσσερις Ευρωπαίους διπλωμάτες που επικαλείται το POLITICO, εφόσον επανεκκινήσουν οι ροές πετρελαίου πριν από τη συνεδρίαση, η Ουγγαρία αναμένεται να άρει τις αντιρρήσεις της, ανοίγοντας τον δρόμο για την έγκριση του δανείου.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε την Κυριακή ότι θα αποσύρει το βέτο του μόλις αποκατασταθεί η διέλευση πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba, ο οποίος είχε υποστεί ζημιές από ρωσικό πλήγμα τον Ιανουάριο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ο αγωγός θα επανέλθει σε λειτουργία έως το τέλος του μήνα, ωστόσο διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο αυτό να συμβεί νωρίτερα.

Εφόσον εγκριθεί το δάνειο εντός της εβδομάδας, το Κίεβο αναμένεται να λάβει τα χρήματα τον Μάιο, προσφέροντας σημαντική ανάσα στην ουκρανική οικονομία που δοκιμάζεται από τον πόλεμο, ο οποίος διανύει πλέον το πέμπτο έτος. Μετά την άρση του ουγγρικού βέτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να προχωρήσει στην εκταμίευση, αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Αν και η Βουδαπέστη είχε αρχικά συμφωνήσει στο δάνειο τον Δεκέμβριο, τον Φεβρουάριο μπλόκαρε τη διαδικασία, εν μέσω έντασης για τον αγωγό Druzhba. Ο Όρμπαν είχε κατηγορήσει τον Ζελένσκι ότι καθυστερεί σκόπιμα τις επισκευές, ως αντίδραση στις στενές σχέσεις της Ουγγαρίας με τη Ρωσία.

Η στάση του Κιέβου φάνηκε να αλλάζει αιφνιδιαστικά, καθώς ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε να επιταχύνει την αποκατάσταση του αγωγού λίγο μετά τη νίκη του ηγέτη της συντηρητικής αντιπολίτευσης Πέτερ Μάγιαρ στις εκλογές της περασμένης Κυριακής, όπου επικράτησε του Όρμπαν. Ο Μάγιαρ δεν έχει ακόμη αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του.

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