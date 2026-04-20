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Μητσοτάκης από Κρήτη: Κάποιοι θέλουν μας επιστρέψουν στο 1980, εμείς βλέπουμε το 2030
Πολιτική
21:30 - 20 Απρ 2026

Μητσοτάκης από Κρήτη: Κάποιοι θέλουν μας επιστρέψουν στο 1980, εμείς βλέπουμε το 2030

Reporter.gr Newsroom
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Μήνυμα πολιτικής διαφοροποίησης και έμφασης στον σχεδιασμό για το μέλλον έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 4ο προσυνέδριο της Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο.

Αναφερόμενος στη σύσκεψη που προηγήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης για το ζήτημα της λειψυδρίας, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει έναν διαφορετικό τρόπο πολιτικής αντιπαράθεσης, δίνοντας προτεραιότητα στον διάλογο και στην αναζήτηση λύσεων. Όπως σημείωσε, στόχος είναι να μπαίνουν στην άκρη οι εντάσεις και να αναδεικνύονται τα ουσιαστικά προβλήματα των πολιτών.

Παράλληλα, τόνισε τη διακριτή γραμμή που –όπως είπε– χωρίζει την κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, επισημαίνοντας ότι η πρώτη επικεντρώνεται στον σχεδιασμό για το μέλλον, ενώ η δεύτερη υιοθετεί μια στάση συνολικής άρνησης. «Οι πολίτες θα είναι αυτοί που θα κρίνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσίασε το βασικό πολιτικό δίλημμα της επόμενης περιόδου, αντιπαραβάλλοντας μια προοπτική ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030 με μια επιστροφή σε παλαιότερα μοντέλα διακυβέρνησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, περιέγραψε τη βασική διαχωριστική γραμμή στο πολιτικό σκηνικό, αντιπαραβάλλοντας δύο διαφορετικές λογικές για την πορεία της χώρας: «Αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή: ανάμεσα σε ένα κόμμα που μιλά με σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και σε ένα άλλο που θέλει να μας γυρίσει στο 1980».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της τοπικής ηγεσίας για την ανάπτυξη των μικρών νησιών, επισημαίνοντας ότι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός. Υπογράμμισε επίσης ότι η νησιωτικότητα απαιτεί συνολική προσέγγιση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο εποχικές παρεμβάσεις.

Αναφερόμενος στις αναπτυξιακές δυνατότητες, σημείωσε ότι υπάρχουν διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να μετατρέψουν ακόμη και απομακρυσμένες περιοχές σε βιώσιμους τόπους με ισχυρή οικονομική δραστηριότητα και σύγχρονες υποδομές. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη συμβολή της τεχνολογίας, η οποία –όπως είπε– μπορεί να περιορίσει τις γεωγραφικές ανισότητες.

Στον τομέα του τουρισμού, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζοντας την Κρήτη «ναυαρχίδα» της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης. Τόνισε ότι βασική επιδίωξη είναι η ενίσχυση της ποιότητας και της κατά κεφαλήν δαπάνης των επισκεπτών, καθώς και η εδραίωση του 12μηνου τουρισμού.

Όπως ανέφερε, η κατεύθυνση αυτή έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει, ενώ εκτίμησε ότι η Κρήτη διαθέτει τα χαρακτηριστικά για να πρωταγωνιστήσει σε αυτό το μοντέλο. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη θέση της διεθνώς, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, χάρη στην αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι υλοποιούνται σημαντικά έργα υποδομών, τα οποία –όπως είπε– «θωρακίζουν» το νησί και δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης για τις επόμενες δεκαετίες.

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