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Ξεκίνησαν στις ΗΠΑ οι αιτήσεις για επιστροφές δασμών ύψους έως $166 δισ.
Ειδήσεις
23:01 - 20 Απρ 2026

Ξεκίνησαν στις ΗΠΑ οι αιτήσεις για επιστροφές δασμών ύψους έως $166 δισ.

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Επιστροφές οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 165 δισ. δολάρια αρχίζει να διεκδικεί μέρος της αμερικανικής επιχειρηματικής κοινότητας, μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας CAPE της U.S. Customs and Border Protection για τους δασμούς που είχαν επιβληθεί βάσει του νόμου IEEPA του Ντόναλντ Τράμπ. 

Η ενεργοποίηση του συστήματος αποτελεί το πρώτο πρακτικό βήμα εφαρμογής της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ της 20ής Φεβρουαρίου 2026, με την οποία κρίθηκε ότι ο συγκεκριμένος νόμος δεν παρείχε νομική βάση για την επιβολή αυτών των δασμών.

Σύμφωνα με σημερινές και πρόσφατες εκτιμήσεις, το ποσό των δασμών που συνδέεται με τις επιστροφές κινείται στην περιοχή των 165–166 δισ. δολαρίων, ενώ άλλες αναλύσεις τοποθετούν ακόμη υψηλότερα το συνολικό δημοσιονομικό ρίσκο που δημιουργήθηκε μετά τη δικαστική ανατροπή του μέτρου. Αυτός είναι και ο λόγος που η διαδικασία δεν προχωρά με αυτόματες επιστροφές, αλλά με ελεγχόμενη, σταδιακή υποβολή αιτημάτων.

Η ίδια η CBP αναφέρει ότι οι έγκυρες επιστροφές αναμένονται γενικά μέσα σε 60 έως 90 ημέρες από την αποδοχή του αιτήματος. Παράλληλα, η πρώτη φάση του CAPE καλύπτει κυρίως απλούστερες και πιο πρόσφατες τελωνειακές υποθέσεις, ενώ σύνθετες περιπτώσεις ή υποθέσεις που έχουν κλείσει οριστικά παραμένουν δυσκολότερες ή εκτός της πρώτης αυτής φάσης.

Οι άμεσοι δικαιούχοι των επιστροφών είναι κυρίως οι εισαγωγείς και οι εξουσιοδοτημένοι τελωνειακοί αντιπρόσωποί τους, όχι οι τελικοί καταναλωτές.

Με απλά λόγια, τα χρήματα επιστρέφονται σε όσους κατέβαλαν τον δασμό στο τελωνειακό σύστημα, χωρίς να υπάρχει αυτόματος μηχανισμός που να διασφαλίζει ότι η ωφέλεια θα περάσει αργότερα στις τιμές λιανικής. Αυτό δίνει στην εξέλιξη έντονη επιχειρηματική και δημοσιονομική διάσταση, αλλά μικρότερη άμεση κοινωνική επίδραση από όση αφήνουν να εννοηθεί οι εντυπωσιακοί τίτλοι.

Για τη ναυτιλία και την εφοδιαστική αλυσίδα, η εξέλιξη έχει σημασία κυρίως επειδή μειώνει ένα μέρος της αβεβαιότητας στο αμερικανικό εμπορικό περιβάλλον και βελτιώνει τη ρευστότητα για ορισμένους εισαγωγείς. Δεν συνιστά, όμως, από μόνη της βεβαιότητα για άμεση άνοδο της ζήτησης μεταφορών.

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