Στη σκιά πυρηνικών εντάσεων το ΝΑΤΟ επαναβεβαιώνει τη στήριξη στη NPT

Οι πρέσβεις των 32 κρατών-μελών ενέκριναν τη Δευτέρα κοινή δήλωση, η οποία επαναβεβαιώνει τη δέσμευση στη διεθνή αρχιτεκτονική ελέγχου των πυρηνικών όπλων και ειδικότερα στη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων (NPT), υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, σύμφωνα με μετάδοση του Politico.

Η συνθήκη του 1968 στοχεύει στην αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από μη πυρηνικά κράτη, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τα κράτη που διαθέτουν ήδη τέτοια οπλοστάσια να προχωρούν σε αφοπλισμό. Συνολικά, 191 χώρες έχουν προσχωρήσει σε αυτήν, μεταξύ των οποίων και πέντε πυρηνικές δυνάμεις.

Παρότι το ΝΑΤΟ επαναλαμβάνει συχνά τη στήριξή του στη συνθήκη, η νέα δήλωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της επικείμενης αναθεωρητικής διάσκεψης που συνδέεται με τον ΟΗΕ και θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη από τις 27 Απριλίου έως τις 22 Μαΐου.

Η συμφωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς προκλήσεις, λόγω της έντασης στο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον, των ανησυχιών για την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της Κίνας, αλλά και του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το τελευταίο διάστημα, η Γαλλία έχει δηλώσει ότι προτίθεται να αυξήσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο, ενώ παράλληλα διερευνά –σε πρώιμο στάδιο– συνεργασίες με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την επέκταση της αποτρεπτικής της ισχύος, ως απάντηση στη ρωσική επιθετικότητα. Το Παρίσι, πάντως, επιμένει ότι οι κινήσεις αυτές δεν παραβιάζουν τη NPT.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν τον Φεβρουάριο να επεκτείνουν τη συμφωνία New START με τη Ρωσία, ενώ ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα καταφύγει σε πυρηνική ρητορική από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Η επικείμενη διάσκεψη αναμένεται να συγκεντρώσει τα κράτη-μέλη με στόχο την αξιολόγηση της εφαρμογής της συνθήκης και την επίτευξη συναίνεσης για ένα κοινό τελικό κείμενο.