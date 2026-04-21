ΗΠΑ-Ιράν: Χαραμάδα αισιοδοξίας για συνομιλίες- Πτώση στις τιμές πετρελαίου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν αισιοδοξία ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν θα προχωρήσουν στο Πακιστάν, ενώ ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής. Ωστόσο, σημαντικά εμπόδια και αβεβαιότητα παραμένουν καθώς πλησιάζει το τέλος της εκεχειρίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει μια συμφωνία που θα αποτρέψει περαιτέρω άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και αναταράξεις στις χρηματιστηριακές αγορές, αλλά επιμένει ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει τα μέσα για την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου. Η Τεχεράνη ελπίζει να αξιοποιήσει τον έλεγχο που ασκεί στα Στενά του Ορμούζ για να πετύχει μια συμφωνία που θα αποτρέψει την επανέναρξη του πολέμου, θα χαλαρώσει τις κυρώσεις αλλά δεν θα εμποδίζει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «εξετάζει θετικά» τη συμμετοχή της στις συνομιλίες, παρά το γεγονός ότι προηγουμένως την είχε αποκλείσει, αλλά τόνισε ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση.

Πηγή από το Πακιστάν που εμπλέκεται στις συζητήσεις ανέφερε ότι υπάρχει δυναμική για επανέναρξη των συνομιλιών την Τετάρτη και ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να συμμετάσχει αυτοπροσώπως ή διαδικτυακά, εάν πρόκειται να υπογραφεί συμφωνία.

«Τα πράγματα προχωρούν και οι συνομιλίες βρίσκονται σε καλό δρόμο για αύριο», δήλωσε η πηγή την Τρίτη υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Πτώση στις τιμές πετρελαίου λόγω αισιοδοξίας για συνομιλίες

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και οι μετοχές ανέκαμψαν στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία την Τρίτη, καθώς υπήρχαν προσδοκίες ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα επαναληφθούν αυτή την εβδομάδα, μετά την αποτυχία προηγούμενων συναντήσεων στο Ισλαμαμπάντ.

Τα συμβόλαια Brent υποχώρησαν κατά 54 σεντς (0,6%) στα 94,94 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate για τον Μάιο έπεσε κατά 1,11 δολάρια (1,2%) στα 88,50 δολάρια.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι παραβιάσεις της εκεχειρίας από την Ουάσινγκτον αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη διπλωματική διαδικασία, ενώ ο κορυφαίος διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι αυξάνει την πίεση μέσω αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Υποστήριξε ότι ο Τραμπ αυταπατάται αν πιστεύει ότι μπορεί να «μετατρέψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε τραπέζι υποταγής», προσθέτοντας ότι το Ιράν απορρίπτει διαπραγματεύσεις υπό απειλή.

«Θα διαπραγματευτούν», λέει ο Τραμπ

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν και από ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο, που διεξάγεται παράλληλα από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Ο πόλεμος προκάλεσε ιστορικό σοκ στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες και φόβους ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία στα όρια της ύφεσης.

Οι ΗΠΑ έχουν διατηρήσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ το Ιράν ήρε και στη συνέχεια επανέφερε τον δικό του αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Πακιστάν, που μεσολαβεί, έχει ασκήσει πιέσεις στην Ουάσινγκτον να τερματίσει τον αποκλεισμό.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν θα διαπραγματευτεί, αλλά επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στην Τεχεράνη να αναπτύξει πυρηνικό όπλο.

«Θα διαπραγματευτούν και ελπίζω να καταλήξουν σε μια δίκαιη συμφωνία και να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους, αλλά δεν θα έχουν — όταν το κάνουν — δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο», είπε.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν προσδιορίσει πότε λήγει η εκεχειρία των δύο εβδομάδων. Πηγή από το Πακιστάν ανέφερε ότι θα λήξει την Τετάρτη στις 20:00 ώρα Ανατολικής Ακτής (ΗΠΑ), δηλαδή τα μεσάνυχτα GMT ή στις 3:30 π.μ. της Πέμπτης στο Ιράν.

Το Πακιστάν προετοιμάζεται για συνομιλίες

Σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν προετοιμάζεται να φιλοξενήσει τις συνομιλίες παρά την αβεβαιότητα για το αν θα πραγματοποιηθούν. Περίπου 20.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί στο Ισλαμαμπάντ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να ταξιδέψει στο Πακιστάν για τις συνομιλίες, σύμφωνα με το Axios.

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κάθε γέφυρα και μονάδα παραγωγής ενέργειας στο Ιράν αν απορρίψει τους όρους του.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε πολιτικές υποδομές του, θα πλήξει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και μονάδες αφαλάτωσης σε αραβικές χώρες του Κόλπου.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν.

«Χάρη στην επιτυχία της στρατιωτικής επιχείρησης και το σκληρό διαπραγματευτικό στυλ του (Τραμπ), βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας συμφωνίας», είπε.

«Και αν όχι, ο πρόεδρος, ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, έχει ακόμη μια σειρά επιλογών στη διάθεσή του, τις οποίες δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει.»





