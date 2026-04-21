Κάλας: Αναμένει να «ξεμπλοκάρει» η εκταμίευση του δανείου προς την Ουκρανία

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε την Τρίτη (21/04) ότι αναμένει «θετικές εξελίξεις» σχετικά με την εκταμίευση του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, μετά την εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία, ο οποίος μέχρι πρότινος μπλόκαρε τη διαδικασία με βέτο.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας από το Λουξεμβούργο, μία ημέρα πριν από τη σύνοδο των πρεσβευτών των 27 κρατών-μελών για το επίμαχο θέμα, η Κάλας υπογράμμισε τη σημασία της χρηματοδότησης, τονίζοντας ότι «η Ουκρανία έχει πραγματικά ανάγκη αυτό το δάνειο» και ότι η έγκρισή του είναι «εξαιρετικά σημαντική».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ επισήμανε κατά την άφιξή του στο Λουξεμβούργο πως η διαδικασία δεν μπορεί να καθυστερήσει εν αναμονή πολιτικών εξελίξεων, υπογραμμίζοντας ότι η έγκριση πρέπει να προχωρήσει άμεσα.

Σημειώνεται ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν την ελπίδα ότι το δάνειο θα εγκριθεί ήδη από την Τετάρτη (22/04), στο πλαίσιο της συνόδου των πρεσβευτών στις Βρυξέλλες, μετά και την πιθανή άρση του ουγγρικού βέτο.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είχε δηλώσει μέσω ανάρτησής του ότι θα εξετάσει την άρση του βέτο μόνο υπό την προϋπόθεση επανέναρξης της ροής ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba, ο οποίος διέρχεται από την Ουκρανία και είχε υποστεί ζημιές τον Ιανουάριο εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων.

Η ουγγρική πλευρά άφησε να εννοηθεί ότι ο αγωγός ενδέχεται να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία εντός της ημέρας, εξέλιξη που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την αποδέσμευση του δανείου. Ωστόσο, το Κίεβο δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει την επαναλειτουργία του Druzhba.