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Τραμπ: Ισχυρίζεται ότι σταμάτησε εκτελέσεις γυναικών στο Ιράν - Διαψεύδει η Τεχεράνη
Ειδήσεις
21:07 - 22 Απρ 2026

Τραμπ: Ισχυρίζεται ότι σταμάτησε εκτελέσεις γυναικών στο Ιράν - Διαψεύδει η Τεχεράνη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε νωρίτερα σήμερα (22/4) ότι το Ιράν αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση οκτώ γυναικών διαδηλωτριών, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή σε δική του άμεση παρέμβαση προς την ιρανική ηγεσία. Ωστόσο, να σημειωθεί ότι από τη δική της πλευρά η Τεχεράνη είχε ήδη διαψεύσει ότι υπήρχε τέτοια προγραμματισμένη εκτέλεση.        

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως οι οκτώ γυναίκες δεν θα εκτελεστούν τελικά, διευκρινίζοντας ότι τέσσερις από αυτές θα αφεθούν άμεσα ελεύθερες, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις θα καταδικαστούν σε ποινή φυλάκισης ενός μήνα. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, οι ιρανικές αρχές ανταποκρίθηκαν στο αίτημά του και ακύρωσαν τις εκτελέσεις.

Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές απορρίπτουν τους ισχυρισμούς αυτούς, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση εκτέλεσης γυναικών, ενώ όπως επισημαίνεται οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις εντείνουν την αβεβαιότητα ως προς την αξιοπιστία των πληροφοριών που αφορούν επιμέρους υποθέσεις στο ιρανικό δικαστικό σύστημα.

Σχολιάζοντας το ζήτημα, το CNN υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη δήλωση του Τραμπ εντάσσεται σε μια σειρά προηγούμενων ισχυρισμών του για επιβολή θανατικών ποινών στο Ιράν, οι οποίοι στη συνέχεια είτε αμφισβητήθηκαν, είτε δεν επιβεβαιώθηκαν.

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