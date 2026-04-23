ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στο «κόκκινο» οι ασιατικές αγορές εν μέσω αβεβαιότητας για τα Στενά του Ορμούζ
Χρηματιστήρια
09:51 - 23 Απρ 2026

Στο «κόκκινο» οι ασιατικές αγορές εν μέσω αβεβαιότητας για τα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ασιατικές αγορές απώλεσαν την Πέμπτη (23/4) τα αρχικά τους κέρδη και γύρισαν σε πτώση, καθώς η εμπιστοσύνη των επενδυτών κλονίστηκε από δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ έχουν αναχαιτίσει τουλάχιστον τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα σε ασιατικά ύδατα, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να παραταθεί.

Νωρίτερα στη συνεδρίαση της Πέμπτης, οι μετοχές σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα είχαν φτάσει σε ιστορικά υψηλά, ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street την προηγούμενη νύχτα, μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, γεγονός που ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα σε συνδυασμό με ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με πηγές από τον χώρο της ναυτιλίας και της ασφάλειας, ο αμερικανικός στρατός έχει αναχαιτίσει τουλάχιστον τρία πλοία με ιρανική σημαία σε ασιατικά ύδατα και τα κατευθύνει μακριά από περιοχές κοντά στην Ινδία, τη Μαλαισία και τη Σρι Λάνκα.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την ανακοίνωση του ιρανικού ναυτικού ότι κατέλαβε δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα Στενά του Ορμούζ και τη γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Nikkei βυθίστηκε κατά 0,74% στις 59.143,50 μονάδες, ο S&P/ASP της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,57% στις 8.793,40 μονάδες και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε πτωτικά κατά 0,87% στις 25.936,50 μονάδες.

Τέλος, ο Kopsi της Ν. Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,90% στις 6.475,81 μονάδες, ο CSI 300 κατέγραψε πτώση 0,24% στις 4.096,43 μονάδες και ο SZSE Component βυθίστηκε κατά 1,10% στις 15.010,94 μονάδες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μιχαηλίδου: Προανήγγειλε δέσμη 43 μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού
Πολιτική

Μιχαηλίδου: Προανήγγειλε δέσμη 43 μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού

Φλωρίδης: Έρχεται ρύθμιση για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων βουλευτών μετά την άρση ασυλίας
Πολιτική

Φλωρίδης: Έρχεται ρύθμιση για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων βουλευτών μετά την άρση ασυλίας

Σταμπουλίδης: Εντός 2026 η δημοπράτηση 20 ακινήτων του Δημοσίου για την ανάπτυξη νέων κοινωνικών κατοικιών
Οικονομία

Σταμπουλίδης: Εντός 2026 η δημοπράτηση 20 ακινήτων του Δημοσίου για την ανάπτυξη νέων κοινωνικών κατοικιών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ασία: Απωλειών συνέχεια για τον Kospi με νέα «βουτιά» 8%
Χρηματιστήρια

Ασία: Απωλειών συνέχεια για τον Kospi με νέα «βουτιά» 8%

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix
Χρηματιστήρια

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix

Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Ισχυρές «αναταράξεις» στα ασιατικά χρηματιστήρια - Νότια Κορέα και Ιαπωνία ηγήθηκαν των απωλειών
Χρηματιστήρια

Ισχυρές «αναταράξεις» στα ασιατικά χρηματιστήρια - Νότια Κορέα και Ιαπωνία ηγήθηκαν των απωλειών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 10:23

ΗΠΑ: Έρχεται «ψαλίδι» στην επιδότηση του Medicare για εκατομμύρια ηλικιωμένους

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/07/2026 - 10:16

ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β' τρίμηνο - Τελικό μέρισμα ανά μετοχή €0,90214, αυξημένο κατά 21,7%

Ειδήσεις
29/07/2026 - 10:08

ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν λιγότερες περικοπές θέσεων εργασίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 10:07

Πειραιώς: Καθαρά κέρδη €336 εκατ. στο εξάμηνο, αυξημένα κατά 22% ετησίως

Ειδήσεις
29/07/2026 - 10:02

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε ΑΤΜ στην Καλαμαριά – Αναζητούνται οι δράστες

Ειδήσεις
29/07/2026 - 09:58

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον σεισμό – Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 09:46

Ασία: Απωλειών συνέχεια για τον Kospi με νέα «βουτιά» 8%

Ειδήσεις
29/07/2026 - 09:35

Νέο κύμα συλλήψεων στην Κωνσταντινούπολη– Στο στόχαστρο δήμαρχος της αντιπολίτευσης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 09:28

Deutsche Bank: Άλμα 16% στα έσοδα από συναλλαγές ομολόγων – Ξεπέρασε τη Wall Street

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 09:17

Χρηματιστήριο: Κρίσιμη εβδομάδα αναφορικά με την πορεία κερδοφορίας των εισηγμένων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/07/2026 - 09:15

Metlen: Εμβληματική συμφωνία προμήθειας γαλλίου με αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 09:09

Εξάρχου: «Έρχεται νέος γύρος ακρίβειας στην ενέργεια» – Γιατί η Aktor έσπευσε να κλειδώσει κεφάλαια πριν από τον χειμώνα

Ειδήσεις
29/07/2026 - 08:44

ΗΠΑ: Ο Τζέι Κλέιτον επικυρώθηκε ως διευθυντής των Εθνικών Πληροφοριών - Το παρασκήνιο

Τεχνολογία
29/07/2026 - 08:26

Drones στη διάσωση: Έλληνας ερευνητής στη Δανία σχεδιάζει drone για τη διάσωση ναυαγών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/07/2026 - 08:22

Italgas - Enaon: Επενδύσεις €1 δισ. στην Ελλάδα έως το 2032 – Το πλάνο επέκτασης σε 29 πόλεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 08:15

Το Ιράν εξαπέλυσε αιφνιδιαστική πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων

Φορολογία
29/07/2026 - 08:09

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Στο ψηφιακό δίχτυ της ΑΑΔΕ και οι μικρές επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 23:50

Κρίση στα «μεγάλα ονόματα» της Γερμανίας: Περικοπές - σοκ σε Porsche και Audi

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 23:28

Wall: Ο Dow «πετά» με +500 μονάδες - H Apple γράφει ιστορία με κεφαλαιοποίηση $5 τρισ.

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:25

Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαμε ποτέ

Οικονομία
28/07/2026 - 23:10

«Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος»: Η πρόταση Πιερρακάκη για 6G, AI και νέο ταμείο επενδύσεων

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:03

Σεισμός στην Ιαπωνία: Αναφορές για πολλούς νεκρούς μετά από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο

Πολιτική
28/07/2026 - 22:55

Βουλή: «Μάχη» για την πολιτιστική κληρονομιά – Πέρασε το νομοσχέδιο Μενδώνη εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:50

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Πάρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Εκκενώθηκαν 5 οικισμοί

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:48

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ: Απορρίπτει την πρόταση του Ομάν - Τι αντιπροτείνει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:47

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σκιάθου

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:35

Χριστοδουλίδης: Ικανοποίηση για την επαφή με Γκουτέρες - Προσδοκίες θετικά μηνύματα στο Κυπριακό

Magazino
28/07/2026 - 22:30

LVMH: Επιστροφή στην ανάπτυξη για Louis Vuitton, Dior & Tiffany – Τι αγοράζουν τώρα οι Fashion Lovers

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:20

Κίνα – Χούθι: Μυστικές διαβουλεύσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα

Ειδήσεις
28/07/2026 - 21:59

Η παγκόσμια οικονομία σε τεντωμένο σχοινί: Στασιμοπληθωριστικό σοκ βλέπουν οι οικονομολόγοι - Φόβοι για πετρέλαιο στα $150

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ