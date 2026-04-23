Βρετανία: «Φρένο» στην αγορά καπνικών προϊόντων από ανήλικους - Νέοι κανονισμοί για το άτμισμα

Η Βρετανία προχώρησε σε ένα καθοριστικό βήμα κατά του καπνίσματος, καθώς το κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθεσία που απαγορεύει την αγορά τσιγάρων όχι μόνο στους σημερινούς ανήλικους, αλλά και σε όλες τις μελλοντικές γενιές.

Αναλυτικά, το νέο πλαίσιο για τα προϊόντα καπνού και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα προβλέπει ότι το νόμιμο όριο ηλικίας για την αγορά καπνού θα αυξάνεται κάθε χρόνο κατά ένα έτος. Το μέτρο ξεκινά από όσους έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά, δημιουργώντας ουσιαστικά μια μόνιμη απαγόρευση για τους νεότερους.

Η νομοθεσία, η οποία αναμένεται να λάβει τη βασιλική επικύρωση την επόμενη εβδομάδα, περιλαμβάνει και αυστηρότερες ρυθμίσεις για το άτμισμα. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η πώληση προϊόντων ατμίσματος και νικοτίνης σε άτομα κάτω των 18 ετών, ενώ τίθενται περιορισμοί στη διαφήμιση, την προβολή, τη δωρεάν διάθεση και τις προσφορές.

Από την πλευρά της, η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα νέα μέτρα θα συμβάλουν στον περιορισμό του καπνίσματος, αποτρέποντας τους νέους από την εξάρτηση από τη νικοτίνη και μειώνοντας μακροπρόθεσμα την επιβάρυνση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS).

Ο υπουργός Υγείας της χώρας, Γουές Στρίτινγκ, χαρακτήρισε την ψήφιση του νομοσχεδίου «ορόσημο για τη δημόσια υγεία». Όπως δήλωσε, τα παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αποτελέσουν την πρώτη γενιά που θα μεγαλώσει χωρίς καπνό, προστατευμένη από τις συνέπειες του εθισμού. Τόνισε επίσης ότι η πρόληψη είναι πιο αποτελεσματική από τη θεραπεία, επισημαίνοντας πως η μεταρρύθμιση αυτή θα σώσει ζωές, θα αποσυμφορήσει το NHS και θα οδηγήσει σε μια πιο υγιή κοινωνία.

Νέοι κανονισμοί για το άτμισμα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο άτμισμα, το οποίο έχει εξελιχθεί σε βασικό πεδίο πολιτικής συζήτησης λόγω της αυξανόμενης χρήσης του από νέους και των κινδύνων εθισμού. Ήδη από πέρυσι, η κυβέρνηση είχε απαγορεύσει την πώληση προϊόντων μίας χρήσης, επικαλούμενη τόσο περιβαλλοντικές ανησυχίες όσο και τη διάδοσή τους στη νεολαία.

Με τη νέα νομοθεσία, οι κανόνες γίνονται ακόμη πιο αυστηροί, καθώς παρέχεται στους υπουργούς η δυνατότητα να ρυθμίζουν, μέσω δευτερογενούς νομοθεσίας, στοιχεία όπως οι γεύσεις και η συσκευασία των προϊόντων καπνού, ατμιστικών και νικοτίνης.

Σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση Action on Smoking and Health, περίπου το 10% των ενηλίκων στη Μεγάλη Βρετανία -δηλαδή γύρω στα 5,5 εκατομμύρια άτομα- χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα. Αν και τα ποσοστά αυτά έχουν παραμείνει σταθερά από το 2024, η ανάπτυξη της αγοράς φαίνεται να επιβραδύνεται.

Από όσους ατμίζουν, περίπου οι μισοί είναι πρώην καπνιστές, ενώ το 40% συνεχίζουν να καπνίζουν παράλληλα με τη χρήση ατμιστικών προϊόντων, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.