Η ΕΕ σε καμπή: Κυρώσεις, Ουκρανία και το τέλος της εποχής Όρμπαν

Η επικείμενη αποχώρησή του έχει ήδη επιφέρει μετατόπιση στην ευρωπαϊκή πολιτική, με την Ουγγαρία να αίρει την αντίθεσή της στο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, ενώ συμφωνήθηκε και το 20ό πακέτο κυρώσεων.

«Η νέα εποχή στην Ουγγαρία θα σηματοδοτήσει επίσης την αρχή μιας νέας εποχής στην Ευρώπη», δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν. Με την αποχώρηση του βασικού «αντιρρησία» της ΕΕ, η Ένωση έχει ένα μοναδικό παράθυρο ευκαιρίας για αλλαγές. Το ερώτημα, σύμφωνα με το Bllomberg, είναι αν θα το αξιοποιήσει.

Καθώς γράφονται αυτές οι γραμμές, μια σειρά ευρωπαϊκών πολιτικών που είχαν παγώσει επί Όρμπαν επανέρχονται στο προσκήνιο. Ωστόσο, λίγοι αναμένουν ότι ο διάδοχός του, Πέτερ Μαγιάρ, επίσης συντηρητικός, θα εγκαταλείψει πλήρως τις ουγγρικές θέσεις σε ζητήματα όπως η μετανάστευση και η ενέργεια.

Επιπλέον, ο Όρμπαν λειτουργούσε συχνά ως χρήσιμος «αποδιοπομπαίος τράγος» για άλλους γύρω από το τραπέζι της ΕΕ. Χώρες που ιδιωτικά συμμερίζονταν τις ανησυχίες της Ουγγαρίας για θέματα όπως η μετανάστευση και η Ουκρανία, συχνά προτιμούσαν να σιωπούν ενώ ο Όρμπαν εξέφραζε ανοιχτά τις ενστάσεις.

«Σε ορισμένα ζητήματα, κάποιοι τείνουν να κρύβονται πίσω από τον Όρμπαν», μας δήλωσε ο Λιθουανός υπουργός Οικονομικών, Κριστούπας Βαϊτιεκούνας.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διεύρυνση της ΕΕ. Ενώ η Ουγγαρία είχε καταστήσει σαφές ότι θα ασκούσε βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας, ο σκεπτικισμός αυτός — αν και σε μικρότερο βαθμό — υπάρχει και αλλού. Η Γαλλία και η Γερμανία, για παράδειγμα, έχουν προτείνει ένα καθεστώς «συνδεδεμένης ιδιότητας μέλους» για την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να προωθήσει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της χώρας του όταν συναντηθεί με τους ηγέτες στην ανατολική Μεσόγειο το βράδυ. Έχει καταστήσει σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται για μια «ελαφριά» εκδοχή ένταξης στην ΕΕ. Ωστόσο, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ταράς Κατσκά δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα θα ήταν διατεθειμένη να καθυστερήσει την ένταξή της στην κοινή αγροτική πολιτική, προκειμένου να επιταχύνει τη διαδικασία ένταξης.