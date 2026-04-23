Παχλαβί κατά Βερολίνου: «Ντροπή που δεν μιλάτε μαζί μου» - Σκληρή επίθεση σε Γερμανία και Ιράν

Ο Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της γερμανικής κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας «ντροπή» την άρνησή της να πραγματοποιήσει επίσημη συνάντηση μαζί του κατά την επίσκεψή του στο Βερολίνο.

Όπως υποστήριξε, το Βερολίνο υποκύπτει σε πιέσεις από την Τεχεράνη και αποφεύγει τον διάλογο με εκπροσώπους της ιρανικής αντιπολίτευσης.

«Είναι ντροπή που αρνούνται να μιλήσουν μαζί μου», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι οι δημοκρατικές κυβερνήσεις οφείλουν «να συνομιλούν με εκείνους που αποτελούν τη φωνή των άφωνων». Ο ίδιος ανέφερε ότι απευθύνεται σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, σε αντίθεση με κράτη όπως η Ρωσία και η Κίνα, τα οποία χαρακτήρισε μη δημοκρατικά.

Όσο πιο γρήγορα εξαφανιστεί το καθεστών, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει η σύγκρουση

Ο Παχλαβί περιέγραψε την κατάσταση στο Ιράν ως ιδιαίτερα σοβαρή, κάνοντας λόγο για «πόλεμο κατά του ίδιου του λαού». Απέρριψε τις θέσεις που παρουσιάζουν το ιρανικό καθεστώς ως θύμα εξωτερικών επιθέσεων, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές ενέργειες στοχεύουν κυρίως κρατικές και στρατιωτικές υποδομές.

«Όσο πιο γρήγορα εξαφανιστεί αυτό το καθεστώς, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει η σύγκρουση», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας την Ευρώπη να εγκαταλείψει την πολιτική κατευνασμού και τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Παρεμβάσεις για τη γερμανική πολιτική και κριτική στον Μερτς

Ο ίδιος άσκησε κριτική και στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, κάνοντας λόγο για απογοητευτική μετατόπιση της στάσης της γερμανικής κυβέρνησης απέναντι στο Ιράν.

Παράλληλα, πρότεινε μια σειρά μέτρων που, όπως είπε, θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στο καθεστώς της Τεχεράνης, μεταξύ των οποίων:

αποκατάσταση πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Ιράν, άμεσος τερματισμός των εκτελέσεων, απέλαση Ιρανών διπλωματών, διάλυση δικτύων επιρροής του καθεστώτος στην Ευρώπη.

«Διαπραγματεύεστε με τρομοκρατική οργάνωση»

Ο Παχλαβί προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρές διατυπώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν αντιλαμβάνονται τη φύση του ιρανικού καθεστώτος.

«Παρόλα αυτά, η Ευρώπη δεν αξιοποιεί τις δυνατότητές της (…) Σήμερα όμως οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν de facto αναλάβει τον έλεγχο του κράτους και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν μιλούν με την ιρανική κυβέρνηση, διαπραγματεύονται με μια τρομοκρατική οργάνωση», δήλωσε.

Τόνισε επίσης ότι, κατά την εκτίμησή του, ο ιρανικός λαός παραμένει αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του απέναντι στο καθεστώς, επισημαίνοντας ότι η αλλαγή θα εξαρτηθεί από τη συγκυρία και την αποδυνάμωση των μηχανισμών καταστολής.

Ο γιος του Σάχη, ο οποίος ζει εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει αυτοπροταθεί ως πιθανός μεταβατικός ηγέτης του Ιράν, πραγματοποιεί ιδιωτική επίσκεψη στο Βερολίνο. Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται να συναντηθεί με βουλευτές της Bundestag, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Άρμιν Λάσετ, χωρίς όμως να έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν επιδιώκει προσωπική πολιτική προβολή, αλλά την ανάδειξη του ζητήματος του ιρανικού λαού, ενώ σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο μελλοντικής πολιτειακής μορφής στο Ιράν παρέπεμψε σε ευρωπαϊκά παραδείγματα συνταγματικών μοναρχιών όπως η Σουηδία και η Ολλανδία, τα οποία χαρακτήρισε δημοκρατικά συστήματα.