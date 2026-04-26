Γερμανία vs UniCredit: Σχέδιο «άμυνας» για την Commerzbank

Η Γερμανία φέρεται να διερεύνησε ανεπίσημα τις προθέσεις ευρωπαϊκών τραπεζών, επιχειρώντας να θωρακίσει τη Commerzbank AG απέναντι στην πρόταση εξαγοράς που κατέθεσε η UniCredit SpA νωρίτερα μέσα στο έτος, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg.

Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση των εξελίξεων, Γερμανοί αξιωματούχοι προσέγγισαν σε προκαταρκτικό επίπεδο διάφορους τραπεζικούς ομίλους, εξετάζοντας το ενδεχόμενο εισόδου νέου στρατηγικού επενδυτή ή ακόμη και πλήρους εξαγοράς της τράπεζας με έδρα τη Φρανκφούρτη. Ωστόσο, οι επαφές αυτές δεν προχώρησαν πέρα από ένα αρχικό στάδιο.

Η κίνηση αυτή καταδεικνύει την έντονη προσπάθεια του Βερολίνου να διατηρήσει την αυτονομία της Commerzbank, αλλά και τα περιορισμένα περιθώρια που διαθέτει για να ανακόψει τα σχέδια του διευθύνοντος συμβούλου της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, τη στιγμή που ο ιταλικός όμιλος παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της γερμανικής τράπεζας. Παράλληλα, αναδεικνύεται η δυσκολία προσέλκυσης εναλλακτικών επενδυτών σε αυτή τη φάση.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών απέφυγε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο.

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιτίθεται στην κίνηση της UniCredit, την οποία χαρακτηρίζει «εχθρική εξαγορά», την ώρα που η ιταλική τράπεζα ενισχύει σταδιακά τη θέση της από τα τέλη του 2024. Στο Βερολίνο επικρατεί ανησυχία ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να μεταφέρει το κέντρο λήψης αποφάσεων για έναν κρίσιμο πυλώνα χρηματοδότησης του γερμανικού Mittelstand από τη Φρανκφούρτη στο Μιλάνο.

Οι προοπτικές εύρεσης εναλλακτικής λύσης έχουν περιοριστεί ακόμη περισσότερο μετά τις πρώτες κινήσεις του Ορσέλ. Η νέα προσφορά της UniCredit εκτιμάται ότι θα ανεβάσει τη συμμετοχή της πάνω από το 30%, επίπεδο που θεωρείται αποτρεπτικό για την εμφάνιση ενός «λευκού ιππότη».

Παράλληλα, παραμένει αμφίβολο αν κάποιος επενδυτής θα ήταν πρόθυμος να ανταγωνιστεί την ήδη υψηλή αποτίμηση της Commerzbank και να εμπλακεί σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης προσφορών.

Η εικόνα του γερμανικού τραπεζικού κλάδου, με περιορισμένες προοπτικές ανάπτυξης σε σχέση με άλλες αγορές, καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την προσέλκυση ενδιαφέροντος από πιθανούς αγοραστές.

Την ίδια στιγμή, το Βερολίνο εμφανίζεται επιφυλακτικό ως προς την επιβολή προστατευτικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις στη διεθνή εικόνα της χώρας και στο χρηματοοικονομικό της κέντρο, αλλά και τους περιορισμούς που θέτει το ευρωπαϊκό δίκαιο στην ελεύθερη αγορά.

Στο εσωτερικό της γερμανικής πολιτικής σκηνής, αν και υπάρχει κοινή γραμμή αντίθεσης, καταγράφονται διαφοροποιήσεις. Πιο διαλλακτικοί εμφανίζονται κύκλοι κοντά στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ενώ πιο αυστηρή στάση τηρούν οι Σοσιαλδημοκράτες υπό τον υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Εφόσον η γερμανική κυβέρνηση επιμείνει στην αντίθεσή της, η στάση αυτή αναμένεται να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της UniCredit να συνεχίσει μια απαιτητική και δαπανηρή αντιπαράθεση, ιδιαίτερα από τη στιγμή που το ίδιο το γερμανικό δημόσιο διατηρεί ποσοστό περίπου 12% στην Commerzbank. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Ορσέλ φαίνεται να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και την πιθανότητα αποεπένδυσης, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διεργασίες.