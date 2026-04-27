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Συνάντηση Κικίλια - Πουέντε: Στο επίκεντρο η ανταγωνιστικότητα των λιμανιών της Μεσογείου
Πολιτική
14:36 - 27 Απρ 2026

Συνάντηση Κικίλια - Πουέντε: Στο επίκεντρο η ανταγωνιστικότητα των λιμανιών της Μεσογείου

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας της Ισπανίας, Óscar Puente, είχε σήμερα (27/4) ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, παρουσία και του Πρέσβη της Ισπανίας στην Ελλάδα Jorge Domecq.      

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε ο κομβικός ρόλος που διαδραματίζουν η Ελλάδα και η Ισπανία ως σημαντικές ναυτιλιακές δυνάμεις στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι λιμένες της Μεσογείου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ως προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη διατήρηση στενού και διαρκούς συντονισμού, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των μεσογειακών λιμένων, ώστε να λειτουργούν ως σταθεροί πυλώνες ανάπτυξης για τις εθνικές οικονομίες των κρατών-μελών.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε το ζήτημα της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας. Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε την ανάγκη για μια ρεαλιστική και ισορροπημένη ευρωπαϊκή και διεθνή προσέγγιση, στο πλαίσιο των σχετικών διεργασιών στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ).

Όπως επισημάνθηκε, η μετάβαση προς μια πιο «πράσινη» ναυτιλία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της αγοράς, τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τόσο η ευρωπαϊκή οικονομία όσο και τα νοικοκυριά.

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